Sıfır beden yasayla yasaklandı



Fransız Meclisi'nin yeni yasası, mankenlerin çalışmaya başlamadan önce uygun olduklarına dair doktordan bir rapor almasını öngörüyor.

Mankenler, gelecekte Fransa'daki defilelerde ve fotoğraf çekimlerinde yer alıp para kazanabilmek için sağlık durumunun mesleğe uygun olup olmadığına dair doktor onayına ihtiyaç duyacak.

Ayrıca bilgisayarda dijital işlemden geçen ve mankenleri daha zayıf gösteren fotoğraflarda da bunun belirtilmesi istendi.

Doktor raporu olmadan çalışan mankenleri ise altı ay hapis ve 75 bin euro para cezası bekliyor.

Fransız milletvekilleri, doktorların mankenin yaşı, cinsiyeti ve vücut yapısı göz önünde bulundurularak aşırı zayıf olup olmadığına karar vermesini istiyor.

Fransa'da anoreksiya nervoza hastası en 30 bin kişi olduğu tahmin ediliyor. Çoğunun ise gençler olduğu kaydediliyor.

Sıfır beden mankenler hâlihazırda İsrail'de de yasak.