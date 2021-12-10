Sıfır araçlar karaborsaya düştü; ikinci el otomobiller sıfırından daha pahalı!

Kurdaki yükselişi fırsat bilen bazı bireysel ve kurumsal satıcılar, piyasadaki sıfır araçları kullanmamak üzere satın alıp, değerlenmesini bekledikten sonra sıfırından daha pahalı bir şekilde ikinci elden satıyor. 300 bin TL ila 450 bin TL'nin üzerindeki araçlar hızlıca tükenip, bulunamaz hale geliyor.

Otomotiv piyasasında Türk Lirası'ndaki tarihi değer kayıpları sonrası gelen ciddi zamlardan sonra şimdi de al sat yaparak kâr etmek isteyenler yüzünden bazı araçların karaborsaya düşmesi gündemde.

Sözcü gazetesinden Gamze Bal'ın haberine göre; Arabam.com Pazarlama Direktörü Dr. Naim Çetintürk, sıfır araç almak isteyen bir vatandaşın yetkili bayiye gittiğinde istediği model aracın sıfırını bulamazken, aynı modelin hiç kullanılmamış, sıfır km, hatta poşeti üzerinde olan bir görseliyle ilan sitelerinde ikinci elden satıldığını anlattı.

Çetintürk, otomobil alım satımıyla ilgisi olmayan insanların, aile bireylerine araç satın aldırıp, yüksek fiyata satışa çıkarttıklarını dile getirdi.

"İkinci eli, sıfırdan daha pahalı; dünyada örneği yok"

Toyota Sonkar Genel Müdürü Aykan Ceylan ise, "Bazı insanlar araçları toplayıp, yüksek fiyattan satıyorlar. Bu da dünyada hiçbir ülkede olmayan durumu Türkiye’de mümkün kıldı. Aynı model ikinci el, sıfırından daha pahalı. Bunun dünyada örneği yok" dedi.

Ceylan, şöyle devam etti: "İkinci elde anormal fiyatların önüne geçmek, yani alıp tekrar satanların önüne geçmek için bayiler olarak özen gösteriyoruz. Ama buna rağmen kurdaki yükselişi fırsat görerek bu işe yeltenenler var.

Bir araç bir bayinin elinde kaç gün kalıyor, görülebilir. Biz dört aydır sıfır stokla çalışıyoruz. Filolara araba satarken ‘6 ay satamazsınız’ sözleşmeleri imzalatıyoruz. Hemen dışarıya satamıyorlar. “Devlet de daha büyük çapta bir adım atıp, bunun önüne geçmeli."

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