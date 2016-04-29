Sıfır araç boyalı çıkınca 3 yıl sonra mahkeme kararıyla yenisini aldı

Bursa’da bir sürücünün aldığı sıfır kilometre araç komple boyalı çıktı. Vatandaşın mahkemeye başvurmasının ardından aracın fabrikada hatalı şekilde ikinci kez boya işlemine tabi tutulduğu belirlendi. Mahkeme yeni araç verilmesini kararlaştırdı.

Yarına Bakış'tan Fatih Karakılıç'ın haberine göre, olay şöyle gelişti:

Bir kamu kurumunda çalışan sürücü, 2012’de yetkili bayiden 34 bin lira bedelle sıfır otomobil aldı. Yaklaşık bir sene sonra aracı satması icap eden sürücü, anlaştığı vatandaşla birlikte ekspere gitti. Araç sahibi, eksper raporunu görünce büyük şok yaşadı. Çünkü sıfır alınan araç tavan ve kaput hariç komple boyalı çıktı. Bayiinin kapısını çalan mağdur sürücü, ‘sorumlu biz değiliz’ cevabını alınca aracın yenisiyle değiştirilmesi talebiyle Bursa 4. Tüketici Mahkemesi’ne dava açtı. Herhangi bir kaza yapmamasına rağmen yeni aldığı aracın boyalı olmasının üretim hatası olduğunu vurguladı.

İki bilirkişi heyetinden rapor

Bursa 4. Tüketici Mahkemesi, makine mühendisi olan bilirkişiden olayla ilgili rapor istedi. Bilirkişi, aracın fabrikada ikinci kez boya işlemine tabii tutulduğunu tespit etti. Davalı bayii ve distribütör, rapora itiraz edince mahkeme kimya mühendisi ve makine mühendisinden oluşan ikinci bir bilirkişi heyetine dosyayı verdi. İncelemede aracın fabrikada hatalı şekilde ikinci kez boya işlemine tabi tutulduğunu belirledi. Mağdur tüketiciyi haklı bulan mahkeme, araçta hileli bir ayıp olduğuna hükmedip yenisiyle değiştirilmesine karar verdi. Firma, kararı temyiz etmedi.

İkinci aracı almaya kaportacıyla gitti

Mahkeme kararı üzerine firmayla görüşen davacı, 2012 model ayıplı otomobil yerine 2016 model sıfır (0) kilometre ve değeri yaklaşık 68 bin lira olan yeni bir aracı aldı. İlk aldığı sıfır aracı boyalı çıkan davacı bu kez, bayiye tedbirli gitti. Davacı avukatı Onur Kavilcioğlu, ilginç detayı şöyle anlattı: “Müvekkilim mahkeme kararı üzerine yeni aracını firmadan teslim almaya yalnız gitmedi. Yanına araç kaporta işlerinden anlayan bir tanıdığını alıp gitti. Teslimattan önce 0 kilometre olmasına rağmen önce aracın boya durumunu kontrol ettirdi, sonra teslim aldı. ‘Sıfır otomobil boyalı olur mu?’ demeyin olabiliyor. Yargıtay içtihatlarında da benzer kararlar var. Yerleşik içtihatlara göre, satıcı gizli ayıptan sorumludur. Bayinin ayıplı çıkan aracı yenisiyle değiştirmesi gerekiyordu ama yapmadı. Vatandaşlarımız bu tür durumlarla karşılaştığında haklarını muhakkak yargı yoluyla arayabilirler.”