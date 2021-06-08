Sifan Hassan, kadınlar 10 bin metrede dünya rekoru kırdı

Etiyopya asıllı Hollandalı atlet Sifan Hassan, 29.06.82'lik derecesiyle kadınlar 10 bin metrede dünya rekorunun yeni sahibi oldu.

Hassan, Dünya Atletizm Birliği tarafından Hollanda'nın Hengelo kentinde düzenlenen yarışı 29.06.82'lik derecesiyle birinci sırada bitirdi.

28 yaşındaki sporcu böylece, Etiyopyalı Almaz Ayana'nın 29.17.45 ile 2016 Rio Olimpiyatları'nda kırdığı dünya rekorunu ele geçirdi. Rekortmen atlet, 2020 Tokyo Olimpiyatları için çok sıkı bir şekilde antrenmanlarına devam ettiğini şu sözlerle belirtti:

"Bugün Hengelo'da dünya rekoru kırmak sadece hayal edebileceğim bir şeydi. Bu rekoru Hollandalı hayranlarımla paylaştığım için çok mutluyum."

10 bin metrede en iyi üçüncü derece ise Çin Halk Cumhuriyeti'nden Junxia WANG'a ait. WANG, 1993 yılında 10 bin metreyi 29:31.78 ile koşmuştu.