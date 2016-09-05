Şifa hastaneleri satılıyor mu?

İki yılı aşkın bir süredir sağlık sektöründe faaliyet yürüten Fiba Holding’inİstanbul’daki Şifa Sağlık Grubu’nun sahip olduğu iki hastaneyi daha bünyesine katmak üzere olduğu iddia edildi. Kadıköy Şifa ve Ataköy Şifa hastanelerini satın almaya yönelik anlaşmanın birkaç gün içinde taraflar arasında imzalanması bekleniyor.

Hürriyet'ten Hülya Güler'in haberine göre; sektöre yakın kaynaklar, Fiba Holding’in 40 yıllık bir geçmişe sahip Şifa Sağlık Grubu’nun tamamını satın aldığını, satın alma ve yatırım kararlarının yavaşladığı böylesine kritik bir süreçte bu satın alma işleminin sektöre moral olduğunu belirtiyor.

Rotayı Anadolu'ya çevirdi

Fiba Holding’in ikisi de İstanbul’un Anadolu yakasındaki Şifa Hastanelerini alması sağlık sektöründeki varlığını İstanbul’un tamamına yaymaya dönük bir strateji olarak değerlendirildi. Ağırlıklı olarak finans, enerji ve perakende sektöründe faaliyetleri olan Fiba Holding, 2014’te Florence Nightingale hastanelerine yüzde 50 ortak olarak sağlık sektörüne giriş yapmıştı. Florence Nightingale bünyesinde 4’ü Avrupa yakasında olmak üzere İstanbul’da toplam 5 hastane bulunuyor. Fiba Holding’in sağlık sektöründe İstanbul’daki yatırımlarının ardından rotasını Anadolu’ya çevirdiği belirtiliyor. Sektörde, aynı anda birden çok satın alma ve ortaklık fırsatını değerlendiren Fiba’nın ilk etapta Ankara’da bir hastane yatırımı gerçekleştirmesinin yüksek olasılık olduğu konuşuluyor. Grubun hedefinde daha sonra Anadolu’nun diğer büyük illeri var.

Yurt dışına da açılabilir

Sektör kaynakları, Fiba Holding’in sağlık sektöründeki bir diğer hedefinin de, uluslararası alanda büyümek olduğunu belirtiyor. Bu kapsamda hali hazırdaki hastanelerde yabancı hastalara yönelik hizmetlerin daha da geliştirilip, ve bu alandaki gelirlerin yükseltilmesi planlanıyor. Bir sonraki etapta da, uzun yıllardır yurtdışında yatırımları bulunan Fiba Holding’in bu alandaki deneyimini sağlıkta da kullanabileceği konuşuluyor.Hürriyet yazarı Jale Özgentürk geçen hafta köşesinde Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin’in sağlık ve finans sektöründeki hedeflerine yer vermişti. Özgentürk, ‘Özyeğin’in büyüme iştahı hala sürüyor’ başlıklı yazısında, Hüsnü Özyeğin’in yakın zamanda İstanbul’da iki hastane alacakları yönündeki sözlerini aktarmıştı.

ANADOLU YAKASININ İLK ÖZEL HASTANESİ

FİBA Holding bünyesine katılan Kadıköy Şifa Hastanesi, 1976’da İstanbul Anadolu yakasının ilk özel hastanesi olarak kuruldu. 2005’te Ataşehir’de bir tıp merkezi açan Kadıköy Şifa, 2010’da da Ataşehir Şifa Hastanesi’ni kurdu. Birçok değişik alanda ayaktan ve yatarak tedavi hizmetleri veren Grup, evde sağlık hizmetleri de sunuyor. Grup ayrıca uluslararası hasta merkezi ile yabancı hastalara hizmet veriyor. Fiba Holding’in yüzde 50 ortak olduğu Florence Nightingale Hastanelerinin ilk hastanesi 1989 yılında Şişli’de kardiyoloji ve kalp cerrahisi alanlarında hizmet vermek üzere kuruldu. Florence Nightingale hastaneleri günümüzde 700 yatak kapasitesi faaliyet gösteriyor. Hastanelerin toplam çalışan sayısı 670.