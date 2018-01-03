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"Şifa dağıtacaktın kızım ölüm sana yakışmadı"

Erkek arkadaşı tarafından öldürülen 17 yaşındaki Ayten Keklik'in cenazesi ailesine teslim edildi

03 Ocak 2018 11:06

Burdur'un Ağlasun ilçesinde erkek arkadaşı Furkan Kaya (19) tarafından öldürülen 17 yaşındaki lise öğrencisi Ayten Keklik'in cenazesini almaya gelen annesi Huriye ve babası Erdinç Keklik gözyaşı döktü. Anne Keklik, "Sınıflarını hep takdirle geçti. Hep bana 'Anne hemşire olup insanlara faydalı olacağım, hastalara şifa dağıtacağım' diyordu. Hayatının baharında toprağa veriyoruz" dedi.

Sabah'tan Erdoğan Öztürk'ün haberine göre Mersin Havva Sultan Kız Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü son sınıf öğrencisi Ayten Keklik yılbaşı gecesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ağlasun Meslek Yüksekokulu Posta Hizmetleri Bölümü 1. sınıf öğrencisi olan 19 yaşındaki sevgilisi Furkan Kaya tarafından bıçaklanıp, yastıkla boğularak öldürülmüştü. Anne Huriye Keklik, kızının melek kalpli biri olduğunu belirterek, "Sınıflarını hep takdirle geçti. Hep bana 'Anne hemşire olup insanlara faydalı olacağım, hastalara şifa dağıtacağım' diyordu. Hayatının baharında toprağa veriyoruz" dedi.

Kıskançlık yüzünden

Baba Erdinç Keklik, kızının tabutunu omuzladığı sırada gözyaşlarına boğuldu. Baba Keklik, "Eşim merak edip 30 Aralık gecesi aradığında kızım Ayten soluk bir sesle konuşamaz şekilde mırıldanıp telefonu kapatmak istemiş. Eşim 'Kızım hasta mısın? diye sormuş. Telefon kendiliğinden kapanmış" dedi. Baba Keklik, kızının son nefesini verirken eşinin tesadüfen aradığını söyledi. Erdinç Keklik, "Aynı gün akşam geri dönecekti. Yılbaşını evde birlikte geçirecektik ancak dönmedi. 15-20 gün önce kavga etmişlerdi ve bunun üzerine çocuk habersiz Mersin'e gelmişti. Kızımı tehdit etmiş. Burdur'a geri döndükten sonra da kızımı telefonla arayarak özür dilemiş ve barışmışlar. Kızımın isteği üzerine günübirlik Burdur'a gönderdik ama maalesef ölüm haberi geldi. Bu cani kıskançlık yüzünden kızımı öldürdü. Tehdit etmiş, kızım ayrılmak isteyince 'Seni başkalarına yar etmem' demiş. Cinayetin planını önceden yapmış. Öç almak için barışmış" dedi.

Cenazesi ailesi tarafından Mersin'in Erdemli ilçesine götürülen genç kızın, bugün düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

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