Şifa arayanların 900 yıldan beri umut bağladığı mekan

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Derik İlçesi\'ne bağlı Dumluca Köyü Seydoş Mezrası\'nda bulunan Hazreti Seydoş Türbesi, Türkiye\'nin çeşitli kentlerinde şifa arayanların 900 yıldan beri uğrak mekanı arasında yer alıyor. Türbeye, genellikle felç ve akli dengelerini sonradan kaybedenler gelerek, şifa arıyor.

Derik İlçesi\'ne 27 kilometre uzaklıktaki Dumluca Köyü Seydoş Mezrası\'nda bulunan Hazreti Seydoş Türbesi, her yıl şifa arayan binlerce kişinin uğrak mekanları arasında yer alıyor. Çok fazla bilinmemekle birlikte, bu türbeyi ziyaret ederek şifa bulan binlerce kişinin ağızdan ağıza dolaşan hikayelerini duyan ve felç ya da akli dengesini sonradan kaybedenler türbeye gelerek şifa arıyor. Aynı ismi taşıyan Seydoş Mezrası\'nda yaşayan ve Hazreti Seydoş\'un torunlarından biri olduğunu anlatan Necat Durmaz, Hazreti Seydoş ile kardeşi Hazreti Sin (Zine ya da Zeynep) türbesinin şifa arayanların umut bağladığı mekan olduğunu belirterek, \"Bu gördüğünüz mekan Hz. Seydoş Efendimiz\'indir. Hz.Peygamberimiz\'in sülalesindendir, 3 kardeştirler; Biri Hz. Seydoş\'un ve Hz. Sin (Zine-Zeynep) buradadır. Hz. Dod ise uzaklığı 2 kilometre aşağıda ovadadır. 3 kardeş olup, 3\'ü de burada şehit olmuşlar. Büyüklerimiz. yaşlı olanların anlattıklarına göre, 850- 900 sene evvel şehit olmuşlar. Her yerden millet ziyaretlerine gelip, tavaf ediyorlar. Türkiye\'nin her yerinden buraya geliyorlar. Bizim Dumluca Köyümüz 26 sene evvel baraj altında kalınca, biz mekanına yakın olduk. Aynı adı taşıyan Seydoş Mezrası\'na taşındık. Hayırseverlerle burada mekanını yaptık. Etrafında evler yaptık, cami ve taziye evi yaptık. Allah razı olsun Kaymakam Beyimiz de bizlere yardım etti. Taziye evimizin gerekli onarımını yaptı\" dedi.

Mezra sakinlerinden Hatip Durmaz da Hazreti Seydoş türbe ziyaretçilerinin çok olduğunu, rivayet edilen suyun türbenin hemen dibinden aktığını söyledi. Suyun kendiliğinden kesildiğini, bir süre sonra yine kendiliğinden geldiğini anlatan Durmaz, jeoloji mühendislerinin de bu durumu çözemediğini kaydetti.



FOTOĞRAFLI