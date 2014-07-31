Sierra Leone'de ebolaya karşı olağanüstü durum ilan edildi

Sierra Leone Cumhurbaşkanı Ernest Bai Koroma, salgının baş gösterdiği doğu bölgesini karantinaya alacaklarını açıkladı. Koroma, ayrıca havalimanına giriş yapan yolculardan ellerini dezenfektanlı ilaçlarla yıkamalarını isteyeceklerini ve ateşlerinin ölçüleceğini de belirtti.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Cumhurbaşkanı Koroma, gelecek hafta Washington'da başlayacak Amerika-Afrika zirvesi görüşmelerine salgın nedeniyle katılamayacağını dile getirdi.

670'in üstünde insan hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler'in (BM) verilerine göre Batı Afrika’da ebola virüsü nedeniyle, 224’ü Sierra Leone’de olmak üzere, 670’den fazla insan öldü.



Ülkede hayatını kaybedenler arasında virüse karşı çalışmalar yürüten Dr. Sheik Umar Khan da bulunuyor. Khan'ın cenaze töreni bugün yapılacak.



Ebola virüsüne yakalananların yüzde 90'a yakını yaşamını yitiriyor. Ancak hastaların erken tedaviye başlamaları durumunda yaşama şansları artıyor.



Ülkenin komşusu Liberya'da da salgın nedeniyle bu hafta bir dizi önlem alınmıştı.