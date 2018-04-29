Sierra Leone'de toprak kayması: Yüzlerce kişinin ölmesinden korkuluyor

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da meydana gelen toprak kayması sonrası can kaybı artıyor. Başkan Yardımcısı Victor Bockarie Foh, yüzlerce kişinin ölmüş olmasından korktuklarını söyledi. Kızılhaç ise ölü sayısının 312'ye yükseldiğini duyurdu.

Pazartesi günü sağanak yağış nedeniyle Regent bölgesindeki bir tepede meydana gelen toprak kaymasının ardından Freetown'da çok sayıda kişinin toprak altında mahsur kalmasından endişeleniliyor.

Çok sayıda ev çamur altında kalırken, olay yerindeki bir BBC muhabiri insanların toprak kaymasına uyurken yakalanmış olabileceğini söylüyor.

Ölü sayısı ile ilgili olarak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Reuters haber ajansına konuşan Sierra Leone Başkan Yardımcısı Victor Bockarie Foh ise yüzlerce kişinin ölmesinden korktuklarını söyleyerek, "Felaket o kadar ciddi ki kendimi yıkılmış hissediyorum" dedi.

Foh, tahliye işlemleri devam ederken bölgenin kordon altına alındığını açıkladı.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Kızılhaç Sözcüsü Patrick Massaquoi ise ölü sayısının 312'ye yükseldiğini söyledi.

Sierra Leone Telegraph gazetesi, toprak kaymasının bir tepenin çökmesi sonucu meydana geldiğini, ilk yardım ekiplerinin insanları kurtarmaya çalıştığını aktardı.

Twitter'daki paylaşımlar da Freetown çevresinde su seviyesinin bazı yerlerde insanların bel seviyesini aştığını gösteriyor.

Sierra Leone yoğun yağışlara alışkın bir ülke olsa da güvenli olmayan evler sellerden etkileniyor.

Ülkede 2015 yılında da muson yağmurlarının ardından meydana gelen selde 10 kişi ölmüş, binlerce kişi evsiz kalmıştı.