Sierra Leone'de can kaybı 400'e ulaştı

Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da yoğun yağış sonrası gerçekleşen sel ve toprak kaymalarında bilanço giderek ağırlaşıyor.

Freetown'da pazartesi gününün ilk saatlerinde yaşanan felaketin ardından şu ana kadar yaklaşık 400 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Reuters'a konuşan adli tıp yetkilisi Seneh Dumbuya, bu sayının 500'e ulaşmasının beklendiğini belirtti.

Kızılhaç ise 600 kişinin kayıp olduğunu duyurdu. Kızılhaç Sierra Leone sözcüsü Abubakar Tarrawellie, "En az 3 bin kişinin evsiz kaldığını tahmin ediyoruz. Barınak, tıbbi yardım ve yiyecek ihtiyaçları var" dedi.

Salgın hastalık korkusu

Tarrawellie ayrıca kolera ve tifo gibi salgın hastalıkların baş göstermesinden endişe ettiklerini söyleyen Tarrawellie, "Şu an elimizden sadece böyle bir şeyin olmamasını ümit etmek geliyor" diye ekledi.

Sokakların çamur deryasına dönüştüğü Freetown'da onlarca ev toprak altında kalmıştı. Birçok Sierra Leoneli, felakete uykusunda yakalanmıştı.

Batı Afrika'da yağışlı geçen mevsimler; ormanların tahrip edilmesi ve kötü şehir planlaması nedeniyle sık sık sel ve toprak kaymalarına sahne oluyor.

Sierra Leone'deki felaket, Afrika'da son 20 yıl içinde gerçekleşen en ölümcül sellerden biri olarak kayıtlara geçti.

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Reuters/DW, CÖ/BÖ