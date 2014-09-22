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Sağlık

Sierra Leone’da Ebola’dan dolayı uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi

Yetkililer Ebola salgınından dolayı uygulanan sokağa çıkma yasağının işe yaradığını ve uzatılmayacağını açıkladı

22 Eylül 2014 14:23

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'de Ebola virüsünün yayılmasını engellemek amacıyla uygulanan üç günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi. Sierra Leone'de Cuma akşamı yürürlüğe giren sokağa çıkma yasağı boyunca, 30 bin sağlık görevlisi evleri dolaşarak hastaları tespit eti, sabun dağıttı. Yetkililerin 22 yeni vaka tespit ettiği açıklandı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, 550'den fazla kişinin Ebola virüsü nedeniyle öldüğü altı milyon nüfuslu Sierra Leone, hastalıktan en çok etkilenen ülkelerden. Ebola nedeniyle Afrika'da 2,600'den fazla kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Virüsün binden fazla kişinin ölümüne neden olduğu Liberya'da da, Ebola hastalarına ayrılan yatak sayısının 250'den bine çıkarılacağı açıklandı.

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da da eğitim sendikaları, salgın nedeniyle okulların açılmasının ertelenmesini talep etti, ancak hükümet bu çağrıyı geri çevirdi. Kesin bir tedavi yöntemi bulunmayan ölümcül virüs ter, kan ve tükürük yoluyla bulaşıyor.

 

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