Sierra cinayetinin katil zanlısı "Laz Ziya" hakim karşısına çıktı

Amerikalı turist Sarai Sierra'nın katil zanlısı "Laz Ziya" lakaplı Ziya Tasalı ilk kez hakim karşısına çıktı. Zanlı, olay tarihinde akıl sağının yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Fotoğraf çekmek için Amerika'dan İstanbul'a gelen Sarai Sierra, 21 Ocak 2013'te kaybolmuş, 2 Şubat'ta Cankurtaran'daki surlarda cesedi bulunmuştu. Başlatılan soruşturma kapsamında katil zanlısı Ziya Tasalı'nın Suriye'ye kaçtığı tespit edilmişti.

Ziya Tasalı, cesedin bulunmasından 74 gün sonra 17 Mart tarihinde Suriye'deki muhalifler tarafından yakalanarak sınırda emniyet ekiplerine teslim edilmişti. "Nitelikli adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, "nitelikli cinsel saldırı" ve "kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık" suçlarından da 10 yıldan 19 yıla kadar hapsi istenen zanlı bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Polis ve savcılıktaki ifadelerini kabul eden Ziya Tasalı, cinsel saldırı suçlamasını ise kabul etmedi. İstanbul 5.Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Sierra'nın ailesi katılmazken, aile adına avukat Ceren Şarman hazır bulundu.

Mahkeme, Ziya Tasalı'nın suç tarihinde akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına karar verdi. Duruşma ertelendi.

