Sienna Miller: Chadwick Boseman, filmde adil ücret alabilmem için kendi ücretinin bir kısmını verdi

Geçen haftalarda hayatını kaybeden ünlü aktör Chadwick Boseman'ı anan oyuncu Siena Miller, Hollywood'da kadın oyuncuların maruz kaldığı ücret eşitsizliğine karşı Boseman'ın aldığı tavrı aktardı. Miller, istediği ücreti almasını rol arkadaşının sağladığını ve bunun olabilmesi için kendi ücretinden feragat ettiğini söyledi.

Sputnik'in aktardığı habere göre, Marvel serilerinde 2016-19 döneminde Black Panther (Kara Panter) karakterini canlandırarak dünya çapında şöhrete kavuşan ve 28 Ağustos 2020'de 43 yaşındayken kolon kanserinden hayatını kaybeden Chadwick Boseman'a son oynadığı filmlerden biri olan 21 Bridges'daki rol arkadaşı Siena Miller, ünlü aktör hakkında konuştu.

Empire dergisinin Chadwick Boseman'a ithaf ettiği sayıya konuşan Sienna Miller, istediği ücreti almasını rol arkadaşının sağladığını ve bunun olabilmesi için kendi ücretinden feragat ettiğini, Chadwick Boseman'ın koyduğu tavrın bir aktris olarak karşılaştığı en hayret verici şey olduğunu söyledi.

"Böyle şeyler hiç olmaz" tespitini yapan Miller, ABD'li aktörle birlikte çalışma süreçlerini şöyle anlattı:

"21 Bridges filminin yapımcısıydı ve beni de katmak için gerçekten çok uğraştı. Çalışmalarımın hayranı çıktı ki, bu çok heyecan vericiydi, çünkü ben ona 10 kat daha fazla hayrandım. Bu filmi yapmamız için bana yaklaştı, bana filmi teklif etti, tam da artık oyunculuk yapmak istemediğim zamanda. Dur duraksız çalışmış ve tükenmiştim, ama sonra onunla birlikte çalışmak istedim."

"Elbette o rakamı almanı sağlayacağım"

Ancak film sözleşmesi sırasında zorluk yaşadığını, ücret engeliyle karşılaştığını aktaran 38 yaşındaki aktris, Boseman'ın devreye girdiğini ve kendi ücretinin bir kısmını vererek istediğini almasını sağladığını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Bence bu onun kim olduğunun bir kanıtı. Bu oldukça büyük bütçeli bir filmdi ve herkesin Hollywood'daki ücret eşitsizliğinin farkında olduğunu biliyorum, ancak stüdyonun vermeyi düşünmediği bir rakam istedim. Ve işe geri dönme konusunda tereddüt ettiğim ve kızım okula başladığı için zaten uygun olmayan bir zamandı. 'Doğru şekilde telafi ederlerse bunu yaparım' dedim kendime. Ve Chadwick istediğim ücreti almam için kendi ücretinin bir kısmını bağışlayarak bunu sağladı. Bunun bana ödenmesini hak ettiğimi, benim buna değer olduğumu söyledi."

"Hollywood'da bir başka erkeğin bu kadar içten ve saygılı davrandığını hayal etmek bile imkansız. Her şey olup bittikten sonra diğer erkek oyuncu arkadaşlarıma bu hikayeyi anlattım ve hepsi de çok ama çok sessiz oturdular ve bu durumu bir süre düşündüler. Ama Chadwick'in yaptığında hiçbir gösteriş yoktu, sadece 'Elbette o rakamı almanı sağlayacağım, çünkü onların sana ödemesi gereken bu' vardı."