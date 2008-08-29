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Politika

Siemens'teki rüşvet olayı araştırılmalı

Milliyet yazarı Metin Münir, Siemens'in Türkiye'de rüşvet verdiği iddialarının peşini bırakmıyor. Münir, üst düzey bir yöneticinin itirafının ihbar kabul edilmesi

29 Ağustos 2008 03:00


Siemens belki de Türkiye’de faaliyet gösteren en eski kuruluştur. Cirosu 106 milyar doları aşan, 400 bin civarında çalışanı olan şirket 19’uncu yüzyılın ortalarından beri Türkiye’de faaliyet gösteriyor.
Türkiye’ye ilk adımını 1800’lü yılların ortalarında Osmanlı İmparatorluğu için telgraf sistemi kurmak için geldiğinde attı. O gün bu gündür burada ve büyüyor.
1992-1998 yıllarında Türkiye Siemens’e patronluk yapan Christoph Urban bir mülakat esnasında bana “kriz ve darbeler dahil” Siemens’in Türkiye’de hiç zarar etmediğini söylemişti. Siemens’in Türkiye’de çok para kazandığına kuşkum yok.

Borç ödeme zamanı
Şimdi, Siemens’in Türkiye’ye borcunu ödeme zamanıdır. Bunu rüşvet skandalının Türkiye bacağını aydınlatarak yapmalıdır. Siemens Türkiye’de ihale almak için rüşvet verdi mi? Rüşveti kimler verdi? Kimler aldı?
Bu soruların cevabını araştırmak için yeterli gerekçe var.
Siemens telekom bölümünün eski finans direktörü Michael Kutschenreuter (Küşenroyter okunuyor) 7 Aralık 2006’da Münih’te savcılığa verdiği ifadede Türkiye’de bir ihale almak için rüşvet verilmesinin en üstü düzeyde kararlaştırıldığını anlattı. Siemens’in Türkiye ofisinde rüşvetçi olarak tanımladığı iki kişinin adını verdi.
Kuschenreuter’in ifadesini Siemens’e verdim. Ve sordum:
“İstanbul merkezli Siemens AŞ’de herhangi bir yolsuzluk soruşturması yaptı mı, yapıyor mu? Yapmadıysa böyle bir plan veya niyet var mı?”

İhbar kabul edilmeli
Kaçamak bir cevap aldım. Siemens dünya çapında “kapsamlı soruşturma” yürütüyordu. Ama ne bunlar ne de “bireysel konular ve olaylar hakkında” ayrıntılı açıklama mümkündü. Gayri resmi olarak öğrendiğime göre, İstanbul’da herhangi bir soruşturma yapılmıyor.
Kutschenreuter, Siemens’te üst düzey yöneticiydi. Türkiye’ye birçok defalar gidip geldi. Spesifik bir rüşvet olayından bahsediyor. Hem Türkiye’de hem Almanya’da bazı kurumları ve kişileri töhmet altında bırakıyor.
Açıklamalarının ihbar kabul edilip araştırılmaması için bir neden yoktur. Ama kabul etmeliyiz ki burada sorumluluk Siemens’ten çok Türkiye’ye düşüyor.
Nijerya’dan Norveç’e birçok ülkede yüzeye çıkan Siemens bağlantılı rüşvet iddialarıyla ilgili araştırma yapılıyor.
Savcılar bu konuda bir araştırma başlatmalıdır.




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