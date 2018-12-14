Siemens Türkiye yeni yazılım robotu BİLGİN'i hayata geçirdi

İSTANBUL, (DHA) - SIEMENS Türkiye’nin dijitalizasyon odağı kapsamda Tedarik Zinciri Yönetimi tarafından hayata geçirilen yeni yazılım robotu BİLGİN, sipariş yönetiminde kayda değer zaman tasarrufu sağlayarak iş gücünde verimlilik ve rekabette avantaj sunuyor.

Siemens Türkiye, dijital dönüşümü hızlandıran teknolojik ve inovatif çözümler sunmaya devam ediyor. Dijitalizasyon odağı kapsamında tedarikçilerine de yeni dijital dünya için rehberlik eden Siemens Türkiye Tedarik Zinciri Yönetimi’nin hayata geçirdiği son teknoloji, yazılım robotu BİLGİN oldu. Uzun soluklu iş gücü gerektiren lojistik süreçlerde zaman tasarrufu sağlayan BİLGİN, tedarik zincirine önemli avantajlar sunuyor.

“BİLGİN İLE BİN 750 SAATLİK İŞ SÜRECİNİ 25 SAATE DÜŞÜRÜYORUZ”

Geliştirdikleri yeni robot yazılımı BİLGİN ile ilgili konuşan Siemens Türkiye Tedarik Zinciri Yönetimi Bölüm Direktörü Tuğrul Günal, şöyle dedi:

“Sözleşmeli hizmet sağlayacılarımız ile lojistik süreç; hakedişlerin liste olarak alınması, bu listedeki fiyatların operasyonda çalışanlar tarafından sözleşme rakamlarına göre kontrol edilmesi, sistem üzerinden sipariş açılması, siparişin tedarikçiye ulaşması, düzenlenen fatura onayının sistem üzerinden başlatılması gibi aşamalar üzerinden yürütülüyor. Tüm bu süreçler yılda yaklaşık bin 750 saatlik iş gücü gerektiriyor. Siemens Türkiye Tedarik Zinciri Yönetimi olarak, yeni yazılım robotumuz BİLGİN ile bu süreyi 25 saate düşürerek ciddi bir zaman tasarrufu elde ediyoruz. Üstelik tüm süreci oluşabilecek manuel hatalardan da arındırıyoruz. Süreçlerimizi 70 kat hızlandırdığımız bu teknoloji sayesinde sipariş sürecinin hızlanmasnı da sağlayarak, verimlilik ve rekabette önemli avantajlar elde edeceğiz.”

Zaman tasarrufu, artan verim ve rekabet avantajı sağlayan yazılım robotu BİLGİN’in sunduğu avantajlar arasında, hak edişlerin sözleşmelerdeki fiyatlara uygun hesaplandığının kontrol edilmesi; manuel hata oranının düşürülmesi; maliyetlerin düşürülmesi; katma değerli ve stratejik işlere daha çok zaman ayrılması ve siparişin tedarikçi firmalara daha hızlı iletilmesi yer alıyor.