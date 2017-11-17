Siemens 7 bine yakın çalışanını işten çıkarıyor

Dünyanın en büyük elektronik şirketlerinden Siemens, çalışanlarla kapalı kapılar ardında yaptığı toplantılarından ardından, 6 bin 900 personelini işten çıkaracağını duyurdu.

Enerji santralleri ve motor üretimi alanındaki sorunlar nedeniyle bu kararı aldığını açıklayan Münih merkezli şirket, işine son verilecek personelin yarısının Almanya'da çalıştığını bildirdi.

Almanya’nın doğusundaki Saksonya eyaletine bağlı Görlitz ve Leipzig’deki iki işletmede toplam 920 kişinin görevine son verileceğini duyuran Siemens'in açıklamasında, Erlangen ve Offenbach kentlerindeki işletmelerin de birleştirileceği, bunun da Offenbach'taki işletmenin sonu anlamına geleceği kaydedildi.

Siemens, Erfurt’taki bir işletmesinin durumunu ise incelemeye aldı. İşletmenin satılması da dahil olmak üzere birden fazla opsiyon olduğu bildirildi.

"Enerji üretimi sanayisi büyük dönüşüm içinde"

Siemens Yönetim Kurulu'ndan Lisa Davis kararın gerekçesini açıklarken, "Enerji üretimi sanayisi, boyutları ve hızı açısından şimdiye kadar görülmemiş bir dönüşüm içinde" diye konuştu. Yenilenebilir enerjinin diğer enerji üretimi biçimlerini yoğun bir biçimde baskı altına altına aldığına değinen Davis, "Şu an aldığımız önlemler, bundan üç yıl önce işletmemizin değişen piyasa şartlarına ayak uydurması için başlattığımız çalışmaların devamı niteliğinde" ifadesini kullandı.

Rüzgâr ve güneş enerjilerinin oluşturduğu yenilenebilir enerji türlerinin gittikçe yaygınlaşması sonucu fosil enerji türleri ile çalıştırılan elektrik santrallerine talebin de önemli ölçüde azaldığına dikkat çekiliyor. Ancak Siemens'in yenilenebilir enerji alanında da sorunları bulunuyor. Siemens'in rüzgâr enerjisi birimiyle birleşen İspanyol Gamesa şirketi de 6 bin çalışanını işten çıkaracağını ilan etmişti.

Alman Siemens şirketinin santraller alanında dünya çapında yaklaşık 46 bin 800, motor üretim alanında da yaklaşık 44 bin 800 çalışanı bulunuyor.

Sendika: Çalışanlara karşı büyük çaplı saldırı

Alman metal sendikası IG Metall, Siemens'in planlarına sert tepki gösterdi. Sendika Yönetim Kurulu ve Siemens Denetleme Kurulu üyesi Jürgen Kerner önlemleri, "Çalışanlara karşı başlatılmış büyük çaplı bir saldırı" olarak niteledi ve sert direnişte bulunacaklarını ilan etti. Kerner "İşletmenin mükemmel genel durumu göz önüne alındığında bu boyuttaki bir tenkisat hiçbir biçimde kabul edilemez" diye konuştu.

IG Metall sendikası, Siemens‘in işletmedeki sorunları gerekçe göstererek çalışanların işine son vereceğini açıklamasının, sözleşmelerde yer alan işletme alanları ve iş yeri teminatlarının ihlali anlamına geldiğini vurguluyor.

DW/dpa,ÇA/CÖ

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