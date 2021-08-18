Sidney'de üç metre uzunluğundaki piton, süpermarkette alışveriş yapanları şaşırttı

Avustralya’nın Sidney kentinde, üç metre uzunluğundaki bir piton, süpermarkette baharat reyonunda alışveriş yapanları şaşırttı.

The Guardian'ın haberine göre, müşterilerden Hilary Leigh, Facebook gönderisinde, Sidney'in kuzey batısındaki süpermarketteki yılanın videosunu paylaştı.

Akşam yemeği için baharat seçen Helaina Alati, yüzünden sadece 20 cm uzaktaki pitonu gördükten sonra “Sadece merhaba demek istedi” dedi.

"Onu fark eden kişi ben olduğum için şanslı. Çoğu insan çıldırırdı, ben sakin kaldım" diyen Alati, yılanın başlangıçta baharatların arkasına kıvrıldığını söyledi.

Daha önce yılan avcılığı yapan Alati, yılanı güvenli bir şekilde çıkarmak için evinden gerekli ekipmanı aldı ve onu yakınlardaki çalılıklara bıraktı.

Avustralya Müzesi, Sidney'in çalılık alanlarında ve milli parklarında yaşayan pitonların, yavaş hareket etme alışkanlıkları nedeniyle genellikle fark edilmediğini söylüyor.

Müzenin web sitesinde Sidney'deki pitonlar için, "Nesli tükenmekte olduğu düşünülmüyor, ancak pitonlar Sidney'de bir zamanlar olduğu kadar yaygın değil" yazıyor.