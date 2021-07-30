Sidney'de "kapanma kurallarının uygulanmasına yardımcı olmak için" asker sokağa inecek

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Avustralya hükümeti, başkent Sidney'de Koronavirüs önlemlerinin uygulanmasını sağlamaları için yüzlerce askeri görevlendirdi.

Haziran ayında başlayan Delta varyantı salgını yaklaşık 3 bin vaka ve 9 ölüme sebep olunca Avustralya hükümeti, Sidney ve civar bölgelerde kapanmaya gitme kararı almıştı.

Avustralya Savunma Kuvveti mensupları hafta sonu eğitim alacak ve pazartesi günü silahsız devriyelere başlayacak.

Birçok kişi asker görevlendirme kararının "aşırı" olduğunu söyledi ve böyle bir önleme gerek olmadığını söyledi.

5 haftadır kapanma düzenlemesi altında olan Sidney'de virüs yayılmaya devam ediyor. Yetkililer cuma günü 170 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Sidney sakinleri düzenleme kapsamında sadece egzersiz, alış veriş, ihtiyaç sahibi yakınlarına yardım ve diğer zorunlu gerekçelerle evlerinde çıkabiliyor.