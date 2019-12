Siding (yalı baskı) hakkında merak ettikleriniz

Siding( yalı baskı), ısıya ve suya dayanıklı bir dış cephe kaplama sistemidir.Ülkemizde de kullanımı hızla artmaktadır.



Ülkemizde kullanılan sidingin vinil, ahşap, fiber, kompozit,alüminyum, xps gibi çeşitleri mevcuttur. En yaygın olanı son 4-5 yıldır kullanılmakta olan Vinil Siding'dir. Ülkemizde bu malzemelerin yerli ve ithal olanlarını temin edebilirsiniz. alosiding.com size yalı baskıyla ilgili tüm ayrıntıları yazdı.



Avrupa' daki binalarda yalıtım oranı %95, Türkiye'de ise bu oran sadece %0,4'tür. Siding dış cephe kaplama sisteminin sağlayacağı yalıtım sayesinde %50ye varan bir yakıt tasarrufu elde edilecektir. Aynı zamanda ülkemizdeki yıllık ortalama 4.5milyar dolarlık enerji kaybının azalmasına katkıda bulunmuş olacaksınız.



Siding dış cephe kaplaması başlıca 3 kısımdan oluşur. Panelin üst kısmı, sidingin montaj kısmıdır. Her panel bu kısımdan karkasa monte edilir.Panelin orta kısmı yüzeyidir. Bu kısımda sidingin dokusu mevcuttur.Panelin alt kısmı kilit kısmıdır. Sidingin montaj kısmının üzerine binerek/geçerek/kitlenerek kendi kısmının sabitliğini sağlar ve bir önceki panelin montaj vidalarımı gizler.



Siding panellerinin genişlikleri 9cm'den 30cm'ye kadar çıkabilirken, uzunlukları çoğunlukla 3.5m-4.0m aralığındadır. Bu aynı zamanda nakliye ve depolama açısından uygun bir ölçüdür. Bazı üreticilerde 12m'ye ulaşan uzunlukları vardır.



Osmanlı dönemindeki yalı baskı tekniği günümüzde ahşap siding ile varlığını

sürdürmektedir.Bunun yanında günümüzdeki ahşap koruyucu (Emprenye) malzemelerle ahşap siding artık çok uzun ömürlü kılınabiliyor. İç cephelerde de duvar ve tavan kaplaması olarak kullanılmaktadır.



Siding çeşitleri



Siding (yalı baskı) dış cephe kaplama sisteminin değişik hammaddeli çeşitleri mevcuttur. Bunlar vinil, ahşap, fiber, kompozit, alüminyum ve xps dir. Bu çeşitler aşağıda detayları ile birlikte sıralanmıştır.



Vinil (PVC) Siding



Petrol veya doğalgaz ile tuz'dan üretilen vinil malzeme, formülü (CH2-CH2) olan bir polimer türüdür. Günümüzde kullandığımız bir çok ürün vinil malzeme içerir.Dünya Sağlık Örgütünün raporlarına göre, 1978 yılından beri hiçbir ülkede PVC'ye baglı herhangi bir sağlık sorununa rastlanmamıştır.



Vinil siding maaliyet ve uzun ömürlülük açısından dünyada en çok tercih edilen dış cephe kaplama sistemidir.



Vinil siding ülkemizde 4-5 yıldır uygulanmakta olup sağladığı yalıtımla, binanın değerini arttırmasıyla ve uzun ömürlülüğü(50 yıllık ürün garantisi) nedeniyle büyük talep görmektedir. Vinil siding paneli sistemin ana elemanıdır. Bunun yanında sistem vinil siding yardımcı profilleri de gerektirmektedir.



Soffit: Balkon, saçak ve konsol altlarında kullanılan delikli veya deliksiz vinil siding panel. Bazi üreticilerde değişik renkleri mevcuttur.



Vinil Siding Size Ne Gibi Avantajlar Sağlayacaktır?



Vinil siding ekonomik yalıtım ve estetik yönüyle dünyada en çok tercih edilen dış cephe kaplama sistemidir. Dünyada(AB ve ABD) uygulanan siding sistemlerinin %90'ı vinil siding'dir.



*Her türlü hava şartlarına dayanıklıdır.

*Malzeme özelliğinden dolayı renk değiştirmez.

*Boya gerektirmez, çürümez, böceklenmez

*Üzerinde alev yürümez. Yangın güvenlik bilgilerini görüntülemek için tıklayınız.

*%50'e varan ısı tasarrufu sağlar. Bunun dışında su ve ses yalıtımına da sahiptir.

*Binanızın estetik ve ekonomik değerini arttırır.

*Yıkanabilir olması nedeniyle bakımını çok rahat yapabilirsiniz.

*Depolama ve ulaşım bilgilerini görüntülemek için tıklayınız.



Vinil Sidingin Teknik Özellikleri Nelerdir?



Yardımcı profilleri sayesinde binanizdaki tüm detaylar çözülebilir. Panel uzunluğu ortalama 3.80cm dir. Panellerdeki montaj delikleri sayesinde, ezilip büzülmeden genleşmeyi kendi içinde tolore eder. Panellerdeki hava delikleri sayesinde binanız nefes alır.



Yalı baskı ve tekne baskı modelleri mevcuttur. Değişik renkleri mevcuttur. Ancak bunları bu sayfalarda belirtmek istemememizin nedeni sizleri yanlış yönlendirmiş olmamaktır. Renk seçimleriniz için mutlaka firmalardan renk kartelası isteyiniz. Katalog veya internetteki renkler bire bir tutmayabilir.



Fiber Cement Siding



Astbest kullanımının dünyada yasaklanmasıyla üretici firmaları yeni malzeme araştırmalarına ve üretimine itmiştir. Bu ürünlerden bir tanesi de fiber cementtir. Fiber Cement: Çimento esaslı selülozik lifli sert bir malzemedir. Yerli ve İthal seçenekleri mevcuttur.



Fiber Cement Siding Size Ne Gibi Avantajlar Sağlayacaktır?



*Her türlü hava şartlarına dayanıklıdır. Yanmaz, çürümez.

*%50'e varan ısı tasarrufu sağlar.

*Binanızın estetik değerini arttırır.

*Önemli özelliklerinden biri de üzerine doku işlenebiliyor olması.

*İstenilen renge boyanabilen bir malzemedir.



Fiber Cement Sidingin Teknik Özellikleri Nelerdir?



*Yardımcı profilleri sayesinde binanızdaki tüm detaylar çözülebilir.

*Plakalar halinde üretilen bu ürün, istenilen ebatlarda ve formlarda üretilebilir.

*1250mm/2500mm levhalar halinde dokusuz olarak da üretilir.



Kompozit Siding

Sıkıştırılmış ahşap liflerinin yüksek ısıda tek tek fırınlanarak 5 kat preslenmesiyle yurt dışında üretilen bu dış cephe kaplama malzemesi, zamanın ve zorlu hava koşullarının yıpratıcı etkilerine karşı dirençli bir malzemedir.



Kompozit Siding Size Ne Gibi Avantajlar Sağlayacaktır?



* Her türlü hava şartlarına dayanıklıdır.

*Uzun süre renk değiştirmez, yanmaz, çürümez.

*%40'e varan ısı tasarrufu sağlar.

*Binanızın estetik değerini arttırır.

*Boya gerektirmez. Değişik renkleri mevcuttur.

*Bükülmez ve serttir.



Kompozit Sidingin Teknik Özellikleri Nelerdir?



*Panel uzunluğu 3.00m-5.00m arasında değişir.

*Yardımcı profilleri sayesinde binanızdaki tüm detaylar çözülebilir.

*Değişik doku yüzeyleri ve renkleri mevcuttur.