Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Side Antik Kenti'ndeki makilik alanda yangın çıktı. Yangın söndürme helikopterini de müdahale ettiği yangın, 2 saatte söndürüldü.

Milliyet’te yer alan habere göre, çeşitli tarihi eserlerinde çevresinde bulunduğu Side Antik Kenti'ndeki makilik alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle, yangın çıktı.

Antik Tiyatro arakasında başlayan ve sıcak hava ile poyrazın da etkisiyle büyüyen yangına, Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait; bir yangın söndürme helikopteri, 4 arazöz ve 4 itfaiye aracı ile yaklaşık 30 kişilik ekip müdahale etti. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Yangında, 3 hektarlık makilik alan kül oldu.