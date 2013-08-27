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Kültür-Sanat

Side 13. Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali

Side Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali, 13. yılına, Viyana Klasik Orkestrası ve Balesi ile 'Merhaba' diyor

27 Ağustos 2013 13:54

3 Eylül 2013, Salı akşamı 21:30’da Side Antik Tiyatrosu’nda gerçekleşecek açılış konserinde Viyana Klasik Orkestrası ve Balesi; sanatseverlere Strauss ve Mozart’ın eserleriyle unutulmaz bir akşam yaşatacak.
2000 yılında Side Belediye Başkanı A.Kadir Uçar tarafından başlatılan, EFA (Avrupa Festivaller Birliği) üyesi Side Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali, Türkiye’nin ve dünyanın saygın festivalleri arasında yer alıyor.
Side Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali; 13. yılında açılışını, önemli Viyana orkestralarının solistleri tarafından 1998 yılında kurulan Viyana Klasik Orkestrası ve Balesi ile Side Antik Tiyatrosu’nda yapacak. 3 Eylül 2013, Salı akşamı saat 21:30’da gerçekleşecek konserde orkestra şefliğini, Volkan Mete Yalçın üstlenecek. Viyana Klasik Orkestrası ve Balesi açılış konserinde; Josef Strauss, Johann Strauss ve W. A. Mozart’ın eserlerinden bale, polka, vals ve marşların unutulmaz örneklerini Antik Tiyatro’yu dolduran sanatseverler için seslendirecekler.
Olağanüstü çok yönlülüğü, özellikle müzisyen sayısını değiştirebilme yeteneğinde ortaya çıkan orkestranın tüm üyeleri, Viyana’da eğitim görmüş ve hepsi burada yıllarca en önemli ve büyük yerel orkestralarla çalışmış olduğundan, Viyana Klasik Orkestrası ve Balesi’nin Viyana’yla güçlü bir ilişkisi bulunuyor. Viyana’nın müzik geleneklerine sadık kalarak çalışmalarını sürdüren orkestra üyelerinin; solist, oda müzisyeni ya da orkestra müzisyeni olarak edindiği deneyimler ise orkestrayı benzersiz ve müziklerini başarılı kılıyor.
3 – 14 Eylül 2013 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Side 13. Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali; dünya çapında sanatçı ve grupları, önceki yıllarda olduğu gibi yine bu yıl da Side’de ücretsiz olarak sanatseverlerle buluşturacak.

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Side Uluslararası Kültür ve Sanat FestivaliViyana Klasik Orkestrası ve Balesiside antik tiyatrosu

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