Şiddetli yağmur ve rüzgar balık çiftliğini vurdu, olta balıkçıları sevindi

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde etkili olan şiddetli yağış ve rüzgar, günlük yaşamı olumsuz etkilerken, olta balıkçıları da bölgede hasar gören balık çiftliğinden denize dağılan levrekleri avlamak için sahilleri doldurdu.

Kemer\'de önceki gün etkili olan şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle Ulupınar Mahallesi Çıralı mevkisi Maden Koyu açığındaki levrek çiftliği hasar gördü. Çiftlikteki havuzlardan birinde meydana gelen hasar sonrası balıklar, denize dağıldı. Haberi alan balıkçılar ve ilçe sakinleri ise oltalarını alıp Çıralı, Olympos, Tekirova ve Kemer merkezde sahillere koştu. Çok sayıda olta balıkçısı dün gün boyu çiftlikten gelen balıkları avlayabilmek için çabaladı. Aynı çiftliği 2015 yılında da şiddetli yağmur ve rüzgar vurmuştu.

\'4-5 KİLO CİVARINDA BALIK YAKALADIK\'

Çıralı esnafından Kemal Bakıcı, \"Bayağı balık yakaladık. Bu sene de yine yırtılma olmuş havuzlarda. 4- 5 kilo civarında balık yakaladık. Fırtınadan havuzlarda patlama oluyor, o yüzden biz de geldiği kadar yakalamaya çalışıyoruz\" dedi.

Çıralı\'da seracılık ve tarımla uğraşan Hasan Kocakaya ise \"Buraya 2015\'te bir piyango vurdu, bir de bu yıl. Arada böyle oluyor. 2015 yılında daha fazla balık tutmuştuk. Bu yıl fazla balık gitmemiş. Allah ne nasip ettiyse onu tutuyoruz. Yetiştirenlerden de Allah razı olsun. Tuttuğumuz balığı yiyoruz. Onu inkar etmeyelim. Yapacak bir şey yok. Doğa olayları, olur böyle şeyler\" diye konuştu.

Tekirova Mahallesi\'nden çocuklarıyla birlikte Çıralı sahiline gelen ev kadını Fatma Adaletli de \"Kardeşim telefonla aradı, \'Balık havuzu patlamış, gelin balık tutalım\' diyerek. Buraya balık tutmaya geldik; ama hiç tutamadık. Millet parayla bir balık alıp, bir et alıp, yiyemiyor mesela havuz patladığı için de insanlar burada balık tutmak için heves yapıyor. Balık tutabilirse tabii ki\" dedi.

\'BALIK YAKALADIM AMA İNSANLAR MAĞDUR OLMUŞ\'

Çıralı\'nın turizmcilerinden Ramazan Altınkaya ise \"\'Burada çiftlik patlamış\' dediler. Bu sabah saat 07.00 gibi sahile geldim. Baktım 50- 100 kadar insan oltalarını denize atıyorlardı. Ben de başladım. Oltama kurt bağlayıp, attım. Balık yakaladım ama insanlar mağdur olmuş, bu yağmur ve dalgaların olması nedeniyle. Olmasa iyiydi ama ne yazık ki oldu ve biz de tutmak zorunda kaldık. Aslında tutmayacağız ama insanlar tuttuğu için biz de tutuyoruz\" diye konuştu.

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