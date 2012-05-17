Şiddetli yağmur ve fırtına uyarısı!

Yarın Marmara bölgesinde kuvvetli yağış etkili olacak. Akdeniz'den gelen ılık havayla, kuzeyden gelen serin havanın karşılaşması sonucu, yurdun büyük bölümününde görülecek yağış, yaşamı olumsuz etkileyebilecek şiddette olabilir.

Su baskını ve sel riski olan kesimler, başta Malkara, Şarköy, Ayvacık, Keşan, Ayvalık, Ezine olmak üzere Edirne geneli, Tekirdağ, Kırklareli ve Çanakkale. İstanbul'un da bazı ilçelerinde özellikle Silivri taraflarında, öğleden sonra yağmur etkisini artırabilir.

Fırtına uyarısı

Yağmur Ege bölgesinin tamamını da etkisi altına alacak. Cuma günü İzmir, Aydın arasında, cumartesi İstanbul'da dahil olmak üzere Marmara bölgesinde aniden fartına çıkma olasılığı da var.

Yağışlar hafta sonu, yarınki kadar şiddetli olmasa da, sağanak şeklinde sürecek. Sıcaklık Marmara ve Ege'de 4-5 derece azalacak.

Beş büyük kentin durumu ise şu şekilde,

İstanbul 3 gün yağmurlu, poyraz sert esecek. Kentte sıcaklık yarın 18 derece. Ankara'da yarın akşam ve hafta sonu yağmur var. Sıcaklık 22 derece. İzmir genelinde yarın yağmur kuvvetli ama Aliağa-Bergama tarafına daha şiddetli yağabilir.

İzmirliler yarın ani bir fırtınayla da karşılaşabilirler. Bursa'da metrakareye 70 kg yakın yağış düşebilir. Yağmur Adana'ya da ulaşacak.

Salı gününden itibaren batıda yağışlar kesiliyor ve sıcaklık artacak.