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Yaşam

Şiddetli yağmur geliyor

01 Mayıs 2009 21:12

Marmara Bölgesi'nde akşam saatlerinde, Marmara'nın güneyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Kuzey Ege kıyıları ile Manisa ve Kütahya çevrelerinde ise yarın, yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan meteorolojik uyarıda, akşam saatlerinde Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Bursa, Balıkesir, Bilecik ile geç saatlerde Kocaeli, Yalova, Sakarya ve İstanbul çevrelerinde yağışların kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.

Yağışların, yarın da Marmara'nın güneyi (Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Batı Karadeniz'in iç kesimleri (Bolu, Karabük, Kastamonu, Düzce) ile Kuzey Ege kıyıları, Manisa ve Kütahya çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağı öngörülen uyarıda, vatandaşların ve yetkililerin ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olaylara karşı tedbirli olmaları istendi.

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