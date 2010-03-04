Şiddetli yağışlara dikkat!

T24 - Bu akşam ve gece saatlerinde Marmara'nın batısı, yarın sabah saatlerinde ise Marmara'nın doğusu ve Kütahya çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.



Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bu akşam ve gece (4 Mart 2010) Marmara'nın batısında (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İstanbul'un batı yakası), yarın sabah (5 Mart 2010) Marmara'nın doğusu (Kocaeli, Sakarya, Balıkesir, Bursa, Yalova, Bilecik, İstanbul'un doğu yakası) ile Kütahya çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.