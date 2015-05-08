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Yaşam

Şiddetli yağış uçuşları da etkiledi

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan yağmur, Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarındaki uçuşları da etkiledi

08 Mayıs 2015 01:24

İstanbul'da saat 20.30'dan itibaren etkisini gösteren şiddetli yağış ve fırtına, Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na yapılan seferlerde aksamalara neden oldu.

Kötü hava koşullarına ve yıldırımlara yol açan elektrik yüklü 'CB' (kümülonimbus) olarak adlandırılan bulutlar, Atatürk Havalimanı'na inecek uçakları olumsuz etkiledi. Atatürk Havalimanı'na inmesi gereken 14 uçak, Sabiha Gökçen Havalimanı, İzmir Adnan Menderes Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanı'na yönlendirildi.

Şiddetli yağışın ve fırtınanın etkili olduğu 12 dakika boyunca Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarından uçakların kalkışına izin verilmezken, fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından saat 21.20 sıralarında uçuşlar yeniden normale döndü.

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