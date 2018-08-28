T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şiddetli yağış, semt pazarındaki tezgahları dağıttı

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR’ın Sandıklı ilçesinde, şiddetli yağış nedeniyle oluşan sel caddede kurulan semt pazarındaki tezgahları dağıttı

28 Ağustos 2018 01:03

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR’ın Sandıklı ilçesinde, şiddetli yağış nedeniyle oluşan sel caddede kurulan semt pazarındaki tezgahları dağıttı. Esnafın sele kapılan sebze ve meyveleri caddeye saçıldı.
Sanndıklı’da saat 18.00 sıralarında başlayan ve yaklaşık 10 dakika süren şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Dere Boyu Caddesi’nde su baskını yaşandı. Cadde sel sularıyla dolarken, kurulan semt pazarında meyve ve sebze satışı yapılan tezgahlar sel sularıyla yıkıldı, ürünler de sulara kapılıp dağıldı.
Bazı esnaf suyla dolan caddedeki ürünlerini kurtarmak için çaba harcadı. Yağış sonrası itfaiye ve belediye temizlik işçileri çevreye dağılan sebze ve meyveleri temizlemek için çalışma başlattı. İlçede yağışın aralıklarla devam ettiği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ahmet DAĞLISANDIKLI Afyonkarahisar DHA AFYONKARAHİSARın SandıklıEsnafınSanndıklıdaYağışDere Boyu CaddesindeCaddeBazıFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24