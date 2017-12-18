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Şiddetli yağış hava trafiğini olumsuz etkiliyor

Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL'da akşam saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kalkması ve inmesi gereken yolcu uçaklarında gecikmeler yaşanıyor

18 Aralık 2017 01:49

Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL\'da akşam saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle İstanbul Atatürk Havalimanı\'ndan kalkması ve inmesi gereken yolcu uçaklarında gecikmeler yaşanıyor. 
Atatürk Havalimanı civarında etkisini artıran şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle, çok sayıda uçak havada tur artarken kalkması gereken uçaklar da gecikme yapıyor. İniş ve kalkışlarda 45 dakika ile 1 saat arasında değişen gecikmeler olabiliyor.
Bu nedenle THY \'nin Almatİ - İstanbul seferini yapan uçağı başka bir meydana yönlendirildi. Yağmur sonrası oluşan araç trafiği nedeniyle Havalimanı\'ndan çıkış yapacak yolcular da, taksi ve karşılayıcılarını beklemek zorunda kaldı. Seferlerin gecikmesi nedeniyle bağlantılı uçuşlarını kaçıran yolcular otellere yerleştirildi. Bu nedenle THY\'nin otel desk bankosunda uzun kuyruk oluştu.

(FOTOĞRAF)
 

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