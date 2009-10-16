Şiddetli yağış bekleniyor

T24- Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugün Ege’de İzmir, Aydın, Muğla, Marmara’da da Çanakkale ve Edirne çevresinde kuvvetli yağış bekleniyor.



Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürü Mehmet Çağlar, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul'un Avrupa yakası, Çanakkale, İzmir, Aydın ile Balıkesir'in Edremit ve Burhaniye ilçelerinde kuvvetli olacağını tahmin ettiklerini söyledi.

Çağlar, yarın rüzgarın (Lodos) Marmara ve Ege bölgelerinde yağış anında güneybatı yönlerden saatte 40–50 kilometre hızla kuvvetli olarak esmesinin beklendiğini ifade etti.

Yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul'un Avrupa yakası, Çanakkale, İzmir, Aydın ile Balıkesir'in Edremit ve Burhaniye ilçelerinde kuvvetli olacağını tahmin ettiklerini vurgulayan Çağlar, şöyle konuştu:

“Cumartesi günü İstanbul il geneli, İzmir, Çanakkale ve Bursa çevrelerinde görülecek yağışların orta yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı, yarın Marmara, Karadeniz ve Ege bölgelerinde 3–5 derece artacak, Cumartesi günü Marmara ve Ege'de, Pazar günü Karadeniz ile İç Anadolu bölgelerinde 2–4 derece azalacak.”

Kuvvetli sağanak ve lodosun oluşturacağı sel, su baskını, taşkın, yıldırım düşmesi, ağaç ve direklerin devrilmesi, baca gazı zehirlemesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuz şartlara karşı vatandaşların ve ilgililerin tedbirli olmaları istendi.



Meteorolojiden uyarılar

İstanbul

Bölgelerimizde hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimlerinde görülecek yağışların Marmara'nın batısı(Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ve Avrupa yakası başta olmak üzere İstanbul), Aydın, Muğla ile Manisa'nın batı ilçelerinde kuvvetli, İzmir ve çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.Hava sıcaklığı Marmara, Karadeniz ve Ege bölgelerinde 3 ila 5 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.Genellikle güney ve güneybatı (Lodos), Marmara'da sabah saatlerinde kadar doğu ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden hafif arasıra orta kuvvette, yağış anında kuvvetli olarak esecek.Yağışların; Marmara'nın batısı(Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ve Avrupa yakası başta olmak üzere İstanbul), Aydın, Muğla ile Manisa'nın batı ilçelerinde kuvvetli, İzmir ve çevrelerinde çok kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuz şartlara karşı (yıldırım düşmesi, lokal su baskını ve ani sel, taşkın, ağaç ve direklerin devrilmesi, baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar vb.) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.Cumartesi günüil geneli, İzmir, Çanakkale ve Bursa çevrelerinde görülecek yağışların orta yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı; yarın Marmara ve Ege'de, Pazar günü Karadeniz ile iç Anadolu bölgelerinde 2 – 4 derece azalacak. Kuvvetli sağanak yağış ve Lodosun oluşturacağı Sel, su baskını, taşkın, yıldırım düşmesi, ağaç ve direklerin devrilmesi, baca gazı zehirlemesi, ulaşımda aksamalar vb. gibi olumsuz şartlara karşı vatandaşların ve ilgililerin tedbirli olmaları gerekmektedir.Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Balıkesir ile Avrupa yakası başta olmak üzere İstanbul çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, Kuzey ve batısı aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların İzmir'de çok kuvvetli, Aydın ve Muğla ve Manisa' nın batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar yağış anında lodostan kuvvetli olarak esecek.Batısı çok bulutlu, doğusu parçalı ve az bulutlu geçecek.Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Eskişehir çevreleri kısa süreli sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek.Parçalı bulutlu geçecek.Parçalı bulutlu geçecek.Az bulutlu geçecek.Az bulutlu ve açık geçecek.