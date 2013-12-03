T24 LogoT24 Logo
Yaşam

'Şiddetli temizlik' gerekçesiyle boşanma talebi

Eşinin temizlik takıntısının hastalık boyutunda olduğunu iddia eden koca, önce boşanma davası açtı, ardından da dört yıl süren evliliklerinin manevi zararı için 100 bin lira istedi

03 Aralık 2013 11:55

Eşinin temizlik hassasiyetinin hastalık derecesine vardığını iddia eden koca K.İ., önce boşanma davası sonra da eşine 100 bini manevi, 400 bini maddi toplam 500 bin liralık tazminat dava açtı.

K.İ. ile N.İ. 2009 yılında evlendi. Evlilikleri 4 yıl sürdü. K.İ. geçtiğimiz ay, temizlik hassasiyetinin hastalık derecesine vardığını iddia ettiği eşi N.İ.'den boşanmak için mahkemeye başvurdu.

K.İ. eşinin hastalık derecesine varan temizlik takıntısı nedeniyle boşanmak istediğini bildirdi. Davacı koca, eşinden 100 bini manevi, 400 bini maddi, toplam yarım milyon lira da tazminat istiyor. K.İ., Anadolu Aile Mahkemesi’nde avukatı aracılığı ile sunduğu dava dilekçesinde boşanma gerekçelerini de sıraladı. Davalı eşte temizlik hastalığının olduğu belirtilen dilekçede, “Banyoda, şampuanların ve el sabunlarının ıslanması davalı için sorundur. Evde çıplak ayakla dolaşılması da sorun olup, çorap giyilmelidir. Salona kıl ve saçların düşürülmesi, hatta yatakta yastığa saç ve kılların dökülmesi sorundur. Ev temizlendikten sonra tuvaletin kullanılması yasaktır” denildi. Evde ocak ve mutfağın kirlenmemesi için N.İ.’nin yemek de yapmadığı ifade edilen dilekçede, tüm yemeklerin dışarıda yenildiği veya internetten sipariş edildiği ifade edildi.

Evliliğin yürütülemeyecek boyutlar aldığının kaydedildiği dilekçede, boşanmanın son çözüm olduğu belirtildi. Ruhi ve fikri uyuşmazlık nedeniyle sonlandırılmak istenen evlilikte, K.İ.’nin manevi dünyasında telafisi olmayan zarara uğradığı iddia edildi ve 100 bin lira manevi tazminat talep edildi. K.İ.’nin şahsi gelir ve mal varlığını eşi N.İ.’nin ailesi için harcadığı da belirtildi.

ETİKETLER

temizlikboşanmamanevitazminatdavahastalıktakıntışampuansabunşiddetli temizlik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından saat 20.00'a kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24