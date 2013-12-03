'Şiddetli temizlik' gerekçesiyle boşanma talebi

Eşinin temizlik hassasiyetinin hastalık derecesine vardığını iddia eden koca K.İ., önce boşanma davası sonra da eşine 100 bini manevi, 400 bini maddi toplam 500 bin liralık tazminat dava açtı.

K.İ. ile N.İ. 2009 yılında evlendi. Evlilikleri 4 yıl sürdü. K.İ. geçtiğimiz ay, temizlik hassasiyetinin hastalık derecesine vardığını iddia ettiği eşi N.İ.'den boşanmak için mahkemeye başvurdu.

K.İ. eşinin hastalık derecesine varan temizlik takıntısı nedeniyle boşanmak istediğini bildirdi. Davacı koca, eşinden 100 bini manevi, 400 bini maddi, toplam yarım milyon lira da tazminat istiyor. K.İ., Anadolu Aile Mahkemesi’nde avukatı aracılığı ile sunduğu dava dilekçesinde boşanma gerekçelerini de sıraladı. Davalı eşte temizlik hastalığının olduğu belirtilen dilekçede, “Banyoda, şampuanların ve el sabunlarının ıslanması davalı için sorundur. Evde çıplak ayakla dolaşılması da sorun olup, çorap giyilmelidir. Salona kıl ve saçların düşürülmesi, hatta yatakta yastığa saç ve kılların dökülmesi sorundur. Ev temizlendikten sonra tuvaletin kullanılması yasaktır” denildi. Evde ocak ve mutfağın kirlenmemesi için N.İ.’nin yemek de yapmadığı ifade edilen dilekçede, tüm yemeklerin dışarıda yenildiği veya internetten sipariş edildiği ifade edildi.

Evliliğin yürütülemeyecek boyutlar aldığının kaydedildiği dilekçede, boşanmanın son çözüm olduğu belirtildi. Ruhi ve fikri uyuşmazlık nedeniyle sonlandırılmak istenen evlilikte, K.İ.’nin manevi dünyasında telafisi olmayan zarara uğradığı iddia edildi ve 100 bin lira manevi tazminat talep edildi. K.İ.’nin şahsi gelir ve mal varlığını eşi N.İ.’nin ailesi için harcadığı da belirtildi.