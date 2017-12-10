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Şiddetli rüzgarda kökünden sökülen ağaç otomobilin üzerine düştü

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA) - KÜTAHYA'da şiddetli rüzgar nedeniyle kökünden sökülen ağaç, park halindeki otomobilin üzerine devrildi

10 Aralık 2017 20:53

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA) - KÜTAHYA\'da şiddetli rüzgar nedeniyle kökünden sökülen ağaç, park halindeki otomobilin üzerine devrildi.
Olay, öğle saatlerinde, Fatih Mahallesi Nurettin Ok Caddesi\'nde meydana geldi. Kent merkezinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle ağaç, park halinde olan 43 NT 027 plakalı otomobilin üzerine düştü. Kökünden sökülerek, devrilen ağaç, caddenin trafiğe kapatılmasına neden oldu. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Belediye yetkililerinin ağacı kaldırmasının ardından cadde, trafiğe yeniden açıldı.

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