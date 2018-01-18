Şiddetli rüzgar kemeri devirdi, vapur seferleri iptal oldu (2)

DENİZ İLE KARA BİRLEŞTİ

İzmir\'in en prestjli yerlerinden Alsancak Gündoğdu Meydanı\'nda yağmur ve fırtına nedeniyle denizin yükselmesi sonucu sular cadde ve sokakları göle çevirdi, ev ve işyerlerini bastı. Kordon\'da çoğu kafeterya ve restoran olan mekanların sahipleri ellerinde süpürgelerle suları tahliye etmeye çalıştı. Ancak, başarılı olmadı. Pantolonlarını dizlerine kadar sıyıranlar, çaresizliklerini \"Görüyorsunuz halimizi değil mi? Para kazandığımız yer mahvoldu. N\'olur yardın edin!\" dedi. Bölgede çok sayıda itfaiye ve AKS aracı olmasına rağmen sel sularıyla mücadelede etkili olamadı. Deniz ile kara birleşirken dalga boyu 3 metreyi buldu.

Meteoroloji yetkililerden alınan bilgiye göre İzmir\'de rüzgar saatte 73 kilometre hıza kadar ulaşırken yağmur de metrekareye Güzelyalı\'da 9.8 kilogram metrekareye, Çiğli 5.4, Gaziemir 10.4 ve Karaburun 29.7 kilogram olarak düştü.

BELEDİYE AÇIKLAMA YAPTI

İzmir Büyükşehir Belediyesi yaptığı yazılı açıklamada kentte denizin kabardığını, suların yükseldiğini dalga boyunun 4 metreye kadar çıktığı, rüzgarın şiddetinin de 103.3 kilometreye kadar yükseldiğini belirtdi. Sahil kesiminde daha yoğun hissedilen şiddetli lodos nedeniyle 11 ağacın devrildiği kaydedilen açıklamada şöyle dendi:

\"Rüzgarın şiddeti, Konak ve Alsancak bölgesinde 71.6 kilometreyi buldu. Meteroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, lodosun yerini karayele bıraktığını, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın akşam saatlerine kadar devam edeceğini bildirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, geceyi teyakkuzda geçirdi. Şiddetli lodos sonrası yapılan ilk tespitlere göre, Balçova, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, Buca, Alsancak, Karşıyaka, Bornova, Gaziemir, Bayraklı ve Karataş\'ta toplam 11 adet ağaç devrildi. Narlıdere ve Balçova\'da devrilen ağaçların altında kalan iki araç kurtarıldı. Deniz suyunun aşırı yükselmesi nedeniyle Mavişehir Balıkçı Barınağı ile Konak ve Alsancak vapur iskelelerinde taşmalar yaşandı. Şiddetli fırtına ve dalgalar nedeniyle, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı\'nın deniz tarafındaki yürüyüş şeridi ve ahşap iskelelerde hasar oluştu. 1. Kordon\'da da dalgaların kuvvetiyle parke taşları söküldü. Gece boyunca İZSU ekipleri de seferber oldu. Lodos ve deniz suyu yükselmesi nedeniyle, Karşıyaka bölgesinde yaşanan su taşkınına müdahale edildi.

Davut CAN-Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)

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