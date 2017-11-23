'Şiddetli orgazm' tek gözünü kör etti

İngiltere’de tek gözünün kör olduğu şikâyeti ile hastaneye giden bir adamın, bu sorunu ‘güçlü bir orgazm’ sonucunda yaşadığı ortaya çıktı. 29 yaşındaki adamın yaşadığı tıbbi durum, British Medical Journal isimli tıp dergisinde araştırmaya konu oldu.

Gazete Duvar'ın Daily Mail'den aktardığı habere göre, adı açıklanmayan adam, sabah uyandığında tek gözünün görmediğini fark ederek doktora gitti. Doktorlarla yaptığı görüşmede, bir önceki gece ‘yoğun bir cinsel birliktelik’ ve ‘güçlü bir orgazm’ yaşadığını anlattı. Tıbbi testlerin sonucunda adamın, ‘solunum yolu kapalıyken orta kuvvette nefes vererek’ yapılan ‘Valsalva manevrası’ adlı hareket sonucunda damarının patladığı ortaya çıktı.

Vakayla ilgili British Medical Journal’da yayımlanan araştırmada, adamın kasıtlı olmadan ‘Valsalva manevrası’ yaptığı, bu sırada nefesini tutarken kas sıkışması yaşadığı ve bunun damar patlamasına yol açtığı ortaya konuldu.