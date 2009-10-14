Şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiledi!

Yurdun özellikle batı bölgelerinde etkili olan lodos nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ve Gelibolu-Lapseki ve Geyikli-Bozcaada arasındaki araba vapuru seferleri de durduruldu. Edirne'de çınar ağacının devrilmesi sonucu yol trafiğe kapandı. İstanbul Beyoğlu'nda çatının uçması sonucu bir kişi yaralandı.



Lapseki'den Gelibolu'da bulunan okullarına giden öğrenciler ilçede mahsur kaldı. Akşam saatlerinde fırtına etkisini azaltınca seferler yeniden başladı. Saatteki hızı 60-70 km'yi ulaşan fırtına nedeniyle, Çanakkale Boğazı'ndan geçen gemiler demir atmak zorunda kaldı. Boğazı, saat 12.00 itibariyle çift yönlü transit geçişlere kapatıldı.



Gemilere lodos rötarı



Tekirdağ: Tekirdağ ve Şarköy ilçesinde etkili olan Lodos, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 68 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Tekirdağ-Erdek, Marmara Adası, Bandırma ve Karabiga arasındaki seferler iptal edildi. Şarköy ilçesinde de boğazlardan geçmek üzere Marmara Denizi'nde seyreden yerli ve yabancı bandıralı 23 şilep ve tanker, saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle yollarına devam edemeyerek, Şarköy sahillerine demirledi. Marmara Denizi'nde balığa çıkan tekneler Şarköy, Mürefte ve Hoşköy Limanlarına geri döndü. Kentte 3 saat etkili olan kuvvetli fırtınanın ardından gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu.



Yıkılan çınar yolu kapattı



Edirne: Edirne'de hava sıcaklığı 6 derece birden düştü. Dün öğle saatlerinde hızını artıran lodos ağaçları devirdi. Kapıkule Sınır Kapısı'na ulaşımın sağlandığı D-100 kara yoluna çıkan Londra Caddesi'nde bir çınar ağacı caddedeki otomobilin üzerine düştü. Trafik 1 saat durdu. Zaman zaman hızı 40 km'ye çıkan lodosun ardından sağanak yağış başladı.



Vapur seferleri durdu



İzmir: Şiddetli lodos nedeniyle vapur seferleri iptal edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin deniz taşımacılığı şirketi İZDENİZ'e ait vapurlar iskelelere yanaşmayınca yolcu vapuru ve arabalı vapur seferleri saat 12.00'den itibaren yapılamadı.



Güneydoğu toz duman



Şanlıurfa: Günaydoğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi. Suriye'den gelen çöl fırtınalarının sebep olduğu toz bulutu sabah saatlerinde Şanlıurfa'da etkisini arttırdı. Saatteki hızı 46 kilometreyi bulan rüzgarın getirdiği toz bulutunun bölgede görüş uzaklığını 4 kilometreye metreye kadar düşürdü.



İstanbul için fırtına ve sağanak uyarısı



Edirne, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da etkili olan şiddetli lodos akşam saatlerinde İstanbul'a da ulaştı. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, dün akşam saatlerinde başlayan lodos fırtınası ve sağanak yağışın bugün artarak süreceğini açıkladı.



Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ise Tekirdağ ile İstanbul'un güney ve Batı ilçelerinin kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri olacağını duyurdu.



Yağışlar, Avrupa yakasıyla kentin güneyindeki deniz kıyısında etkili olacak, hava sıcaklıkları da 6-8 derece azalacak.



Lodos çatı uçurdu



Sıcaklıklar perşembe gününden itibaren yeniden artacak, ancak cuma günü İstanbul'un geneli yeni bir yağışlı havanın etkisi altına girecek. Lodos nedeniyle Beyoğlu'nda bir binanın uçan çatısı altında kalan Sinan Koç, kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı. Eskihisar-Topçular arasındaki arabalı vapur seferleri de durduruldu.