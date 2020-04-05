Şiddetli fırtına İstanbul'da gün boyu sürecek

İstanbul’da dün yapılan 'Turuncu' fırtına alarmı sabah saatlerinde etkisini gösterdi.



Dün öğlen saatlerinde İstanbul’da şiddetli rüzgâr uyarısı yapılmıştı.



Rüzgârlı hava sabah saatlerinde pek çok bölgede etkili olmaya başladı.



Rüzgâr sahilde bulunan ağaçların da sallanmasına neden olurken, fırtınalı havanın kent genelinde etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da kuvvetli fırtına beklendiğini belirtip, sabah 06.00'dan salı günü 21.00'e kadar geçerli olmak üzere 'turuncu uyarı' yayınlamıştı.