Şiddetli 'adet ağrısı'na dikkat!

T24 - Kadınlarda adet dönemlerinde belirgin olarak hissedilen ağrı, altta yatan jinekolojik hastalıkların da bulgusu olabiliyor.





Şiddetli ağrı hissedilmesi halinde jinekolojik muayenenin mutlaka yapılması gerektiğini belirten uzmanlar, ağrının rahmin en iç tabakasının rahmin dış tabalarında veya rahim dışı bir bölgede bulunması, rahim ağzında darlık, rahim tümörleri, rahmin farklı pozisyonlarda olması, rahim ve komşu organların iltihabi gibi ciddi sorunlardan kaynaklanabileceği uyarısında bulunuyor.

Maya Tüp Bebek Merkezi Tıbbi Direktörü Operatör Dr. Osman Denizhan Özgün, kadınların karşılaştığı en sık problemlerin başında adet ağrısı şikayetlerinin geldiğini belirtti.

Adet ağrısının, kramp tarzında, bele ve kasıklara, bazen bacaklara vurabilen şiddetli bir ağrı olarak tanımlandığını ifade eden Özgün, bu ağrıya bazı kadınlarda bulantı, kusma, sinirlilik, kabızlık, ishal ve sık idrara çıkma gibi şikayetlerin de eklenebildiğini söyledi.

Özgün, adet sancısının yaşam kalitesini bozduğuna, iş gücü kaybına yol açtığına ve bazen altta yatan başka jinekolojik hastalıkların belirtisi olabildiğine dikkati çekti.



İki nedeni olabilir

Adet ağrılarının iki nedenden kaynaklanabildiğini belirten Özgün, birincil nedenlerin genellikle buluğ çağında ortaya çıktığını ifade etti. Özgün, ağrının yumurtlamayı takiben kanamaya hazır hale gelmiş rahmin iç tabakasının kasılarak dökülmesini sağlayan adet kanaması ve özellikle regl döneminde vücuttan salgılanan hormonlardan kaynaklandığını söyledi.

Bu tür ağrıların tedavisinde ağrı kesicilerin kullanıldığını belirten Özgün, adet sancısı ile yumurtlama arasında yakın ilişki bulunduğunu dile getirdi.

Özgün, ağrı kesicilere cevap vermeyen durumlarda doğum kontrol hapları ile yumurtlamanın ortadan kaldırılmasının, adet sancısını sorun olmaktan çıkarabildiğini ifade eden Özgün, "Ancak ağrılar çok şiddetliyse ve başka jinekolojik belirtiler de eşlik ediyorsa bir jinekolojik inceleme şarttır" uyarısında bulundu.



"Kafein içeren gıdalardan uzak durulmalı"

Birincil adet ağrısının, kişisel alınabilecek bazı önlemler ile azaltılabileceğini belirten özgün'ün verdiği bilgiye göre, adet kanaması öncesinde veya esnasında kahve, çay, kola, çikolata gibi kafein içeren gıdalardan uzak durulması ve uzun süre ayakta durmaktan kaçınılması tavsiye ediliyor.

Bol miktarda su içilmesi, sigaradan uzak durulması, fazla miktarda alkol tüketilmemesi halinde sancılı adet kanamaları, daha rahat geçirilebiliyor.

Sancı, ilaç kullanılmaksızın fizik tedavi, spor ve ılık su ile duş şeklinde azaltılabiliyor. Sancı ile nasıl baş edilmesi konusunda sağlık merkezlerindeki "Adet Ağrıları Merkezlerine" başvurulması öneriliyor.

Adet döneminde saç boyatılmaması ya da banyo yapılmaması gibi bilgiler ise doğruluk içermiyor.