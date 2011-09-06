Şiddetin nedeni sadakatsizlikmiş!

T24 - Konya İl Genel Meclisi, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nun 3 ilçede yaptığı araştırmada ilginç bir sonuç ortaya çıktı.



İl Genel Meclisi'nin Eylül ayı toplantıları kapsamında bugün gerçekleşen toplantıda Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyesi Tevfik Orkun Ünler, Taşkent, Hadim ve Bozkır ilçelerinde 'Kadına ve Çocuğa Yönelik Şiddetin Sebepleri ve Çözümü' araştırmanın raporunu açıkladı.



DHA'nın haberine göre; kadına yönelik şiddetin sebebinin sadakatsizlikten kaynaklandığını ifade eden Ünler, araştırmada aile içi şiddetin gizlendiğini, eşlerin aileleriyle ilgilenmedikleri ve eşlerine sadakat göstermedikleri için kadının da sadakatinin zedelediğini, bunun ise aile içi şiddet vakalarına sebep olduğunu tespit ettiklerini söyledi.



Gayri resmi evlenmelerede değinen Ünler, şunları söyledi:



"İlçelerde kız çocuklarının gayri resmi evliliklerinde, erkeklerin evlerini terk etmesi, boşanmaları kolaylaştırmış, sağlıksız evlilikler aile içi şiddeti doğurmuştur. İlçe müftülükleri, vaaz ve sohbetlerde, aile içi şiddetin önlenmesi konusunda merhametin aile içinde başlayacağı, çocukların merhamet görmeleri halinde merhamet gösterecekleri, bunun da şiddeti önleyeceğine vurgu yaparak, kaymakamlıklar işbirliğiyle aile imamlığı uygulamasına geçmişlerdir. Bu uygulama ile imamlarımız sadece camide değil dışarıda da hizmet vermekte, aileleriyle ev ziyaretleri yaparak, problemli ailelerin sorunlarını dinleyip katkıda bulunduklarını beyan etmişlerdir."





