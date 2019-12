-ŞİDDETİN NEDENİ AİLE İÇİ İLETİŞİMSİZLİK ANKARA (A.A) - 01.08.2011 - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ailelerin köyden kente geçişinde geleneksel aile yapısından modern aile yapısına geçişte, aile içi iletişimi yönetememeden kaynaklanan şiddetin, bir çaresizlik göstergesi olduğunu belirterek, ''Şiddete gerek kalmadan insanların kendi içinde iletişimle sorunlarını çözebilecek koruyucu önleyici tedbirleri de hayata geçirmek bizim topyekun mücadele alanımızdır.'' dedi. Bakan Şahin, Ankara Valisi Alaaddin Yüksel ile valilik tarafından hizmete sunulan Varlık Mahallesi'ndeki Ankara Yaşam Destek Merkezi'ni ve Ankara Emniyet Müdürü Zeki Çatalkaya ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi merkezini gezdi. Fatma Şahin, kadına yönelik şiddet başta olmak üzere toplumsal sorunların çözümü noktasında, yerel yönetimlerin ve valiliklerin duyarlılığının çok önemli olduğunu belirterek bunu tek başına bir hükümetin, bakanın, başbakanın çözemeyeceğini ifade etti. Şahin, ''Topyekun 74 milyonun seferberliği ile bizim bütün herkesin mutlu olacağı, herkesin birinci sınıf vatandaş olacağı bir Türkiye'ye ulaşmamız gerekiyor'' görüşünü ifade etti. Şahin, şöyle devam etti: ''İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışına baktığımız zaman bizim hükümet politikamızın ana merkezi; insan odaklı, insanı merkeze alan hizmet odaklı bir anlayışla 10 yıldan beri süreci götürüyoruz. Geldiğimiz nokta önemli bir nokta. Teknolojiyi kullanmamız lazım. Özellikle bunu yaşlılarda uyguladığımız 6 aylık pilot çalışma büyük bir tecrübe ve bilgi birikimi sağladı. Özürlü vatandaşların hizmetinde kullanacağımız modele de dönüştürebiliriz. Evde bakım hizmetlerine onların da çok ciddi manada bu yöntemden istifade edeceklerini düşünüyorum. Bunların Sosyal Yardımlaşma'nın bünyesinde hazırlanan ve mali desteği oradan gelen bir altyapısı var. Bugün bizim Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlanmış olan Sosyal Yardımlaşma Genel Müdürlüğümüzü de aramıza aldık. Sosyal yardımlaşmanın veri bankası var ve TÜBİTAK ile beraber takip ettiğimiz Bütünleştirici Sosyal Hizmetler Sistemi dediğimiz, bütün her şeyi, bütün kurumları tek çatı altında, bilgi havuzuna alacağımız yeni bir sistemin de takipçisiyiz. Önümüzdeki aylarda bunu bitirerek kamuoyu ile paylaşacağımız bir süreci yaşayacağız.'' -TEKNOLOJİ İYİ AMA YASAL DÜZENLEME GEREK- Ankara'daki pilot projeyi çok önemsediklerini belirten Bakan Şahin, teknoloji ve teknik takibin işleri kolaylaştırdığını ancak yalnızca bunu kullanarak şiddetin engellenemeyeceğini, yasal düzenleme konusunda desteğe ihtiyaçları olduğunu bildirdi. Yasal düzenleme için hazırladıkları taslağı aile mahkemelerine, sivil toplum kuruluşlarına ve barolara gönderdiklerini anlatan Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Burada hem kolluk kuvvetlerimizin yalnızca gözetleme değil, gözaltına alma şeklinde güçlendirilmesi önemlidir. Ayrıca Adalet Bakanlığına bağlı aile mahkemesi hakimlerinin, Cumhuriyet Savcıları'nın yetkilendirilmesi, kadın sığınma evlerinin kendi içerisinde daha ihtisaslaşması, kendine gelen vakaların guruplandırılacak şekilde takip edilmesi, sayılarının artırılması, şiddetle mücadeleye gelen kadınlarımızın ekonomik olarak desteklenmesi, barınma ihtiyaçlarının giderilmesi, güvenlik ihtiyacının takip edilmesi. Bu topyekun bir mücadele alanıdır. Teknik takip işimizi kolaylatacak kısımdır, her derdin dermanı değildir, onu özellikle belirtmemiz gerekiyor ama önemli bir alandır. Özellikle bugün yaşadığımız vakalara baktığımız zaman kadının kolluk kuvvetine ulaşmasında veya acil bir şekilde kendisine yardım çağırmasında ciddi bir şekilde işe yarayacaktır, önemli bir çalışmadır ve 6 aylık tecrübe bizim için çok kıymetlidir.'' -AİLE İÇİ ŞİDDETE SOSYAL DESTEK UZMANI- Ankara'nın göç aldığını, göç alan yerlerde risk faktörünün her zaman çok daha yüksek olduğunu bildiren Şahin, ''Ailelerin köyden kente geçişinde, geleneksel aile yapısından modern aile yapısına geçişte aile içi iletişimi yönetememeden kaynaklanan şiddet, bir çaresizlik göstergesidir. Şiddete gerek kalmadan insanların kendi içinde iletişimle sorunlarının çözebilecek koruyucu önleyici tedbirleri de hayata geçirmek bizim topyekun mücadele alanımızdır'' dedi. Bir basın mensubunun, ''Kadına yönelik şiddet ne zaman sona erecek?'' şeklindeki sorusunu yanıtlarken, ''Bütün Türkiye'de tam olarak uygulanabilmesi için önce yasal altyapının oluşması lazım'' diyen Şahin, Ankara'daki pilot projenin, şiddetle mücadelede nasıl kullanılabileceğinin değerlendirildiğini söyledi. Şahin, TBMM'nin açılması ile yasal altyapı üzerine çalışacaklarını ve Ankara'nın tecrübesinin bütün Türkiye'ye örnek olacağını kaydetti. Bakan Şahin, her aileye sosyal destek uzmanı görevlendirilmesi ile ilgili bir soruyu yanıtlarken, bakanlığının yeniden teşkilatlandırılmasının ardından Sağlık Bakanlığının alan çalışmalarındaki tecrübelerinden de yararlanarak bunu gerçekleştireceklerini bildirdi. Şahin, bunu gerçekleştirdiklerinde, vaka olmadan önce, aile sosyal destek uzmanı ile bu olayları kontrol altına almayı hedeflediklerini bildirdi. Ankara Valisi Yüksel ise altı ay önce pilot olarak Ankara'da başlayan Yaşam Destek Hizmeti ile bin haneye ulaştıklarını belirterek, talebin son derece büyük olduğunu söyledi. Yaşlıların, engellilerin, kronik ve yatalak hastaların, yalnız yaşayıp korkuları olan yurttaşlara 7 gün 24 saat hizmet sunduklarını ve çağrı merkezine 11 bin başvuru olduğunu kaydetti. Bakan Şahin, daha sonra aynı kampüsteki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi binasını ziyaret etti ve Ankara Emniyet Müdürü Zeki Çatalkaya eşliğinde Başkent'teki kameralı takip sistemi hakkında yetkililerden ve çalışanlardan bilgi aldı.