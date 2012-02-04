Şiddetin komedisini yapan ekran halleri



Çağnur Öztürk - T24

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Geçen hafta bir yazımda haberlerde izlediğim yeni bir uzmanlık alanından bahsetmiştim; Stres koçluğu. Hasan Rıza Günay stres koçu ismini tescilleyerek Türkiye’nin ilk tescilli dayak yiyen adamı olmuş. Böyle bir vehametin haberinin yapılmasını eleştirdim ama Hasan Rıza Günay TV ekranın aranılan kişisi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.



Seda Sayan’ın sabah programında katılan yeni uzmanımız stres koçunu Sayan resmen tokatladı. Ve diğer konuklar ikisini yan yana alarak ikisini de dövmek istiyorum dedi.



Şimdi burada stresin çözümünün dayak olmasına mı yanmalı bunun ekranlarda uygulamalı komedisinin yapılmasına mı, bunun günün herhangi bir saatinde ekran işareti olmadan yayınlanmasına mı? Yanlışlar silsilesi resmen.



Bence tv ekranı stres koçunu yok saymalı, RTÜK müdahale etmeli ve stresin çözümünün şiddet uygulayarak çözülmesi şovu bitmeli.

Leyla İle Mecnun, tarihin derinliğinde



Onur Ünlü, bir film projesi düşündüğünü ve bunun da Leyla ile Mecnun dizisi olabileceğini açıklamıştı bir süre önce. Ünlü, “Kesin karar vermemekle birlikte filmini çekmeyi düşünüyoruz.







“Leyla ile Mecnun: Ölürsem Yaşayamam” gibi bir adı olacak filmin. Bir zaman fabrikasında Mecnun’un tükenen zamanın önüne geçme çabasını anlatacak… Yapacağımız kesin değil ama şiddetli niyetimiz var” demişti.



Ancak zaman tüneli fikrinin temelleri diziyle atılıyor sanırım.



Leyla ile Mecnun yeni bölümünde 1535 yılına yolculuk yapacak yani ışınlanacak. Ak sakallı dede ile birlikte Fuzuli’nin yanına gidecekler. Bu bölüm bana sanki şimdiye kadarki en fantastik en harika bölüm olacakmış gibi geliyor.



Fuzuli’nin Leyla ile Mecnun Mesnevisi’ni 1535’e nasıl yazdığına şahit olacağız bence.



Belki Kanuni Sultan Süleyman’ı da görürüz.

İpek Tuzcuoğlu hata yaptı



Bu sezon en sevdiğim projelerden biri de TRT1’de yayınlanan Avrupa Avrupa dizisi. Cast, en başarılı öğesi dizinin.



Ancak dizinin başrol oyuncularından İpek Tuzcuoğlu, Mehmet Aslantuğ'yla 'Göç Zamanı dizisinde rol almak için diziden ani bir kararla ayrılmıştı. Ve öğrendik ki rol Hatice Şendil’e verilmiş.



Açıkçası Tuzcuoğlu, Avrupa Avrupa’da çok başarılıydı. Yerine gelen Ebru Cündübeyoğlu’nu da yadırgamadım ancak İpek Tuzcuoğlu tam da bu rolde bence harikalar yaratıyordu.



Ayrılmamalıydı.



İşte şov dünyası böyle ani gelişmelere gebe…keşke ayrılmadan önce diğer diziyle hemen sözleşme yapmış olsaydı.