Şiddetin komedisi olur mu?



ÇAĞNUR ÖZTÜRK/ T24

Ekranlarda komedi yapmak ve bunu tutturabilmek, beğendirmek zor.



Ancak bir süredir ATV ekranın Alemin Kıralı dizisini beğeniyle izliyorum. Cast başarılı, oyunculuklar doğal ve samimi. Başrollerde Oya Başar, Şafak Sezer.



Şafak Sezer Aslan karakterini canlandırıyor, evin babası petshopçu, eşi Mehveş (Zeynep Gülmez) hayatta tutunacağı bir şeyler arayan eşini çocuklarını seven bir ev kadını,







Asıl Asalet var tabii Oya Başar’ın oynadığı, damadı Aslan ile çatışmaları eğlenceli ve gerçekçi.



Evin kızı Jülide (Evrim Akın) işinden istifa etmiş arayışta olan bir kız bir yandan da eyvah evde kaldım telaşı da yaşıyor içten içe. Avrupa Yakası’ndaki Selin’den sonra sonunda rolünü bulmuş Evrim Akın.



Kıral ailesinin kızlarının seçimi de çok başarılı. Dedelerinin ölümünden sonra hepsi aynı evde yaşıyor, ailenin özellikle de kaynana-damat çatışmalarına, günlük hayatlarına şahit oluyoruz. Bir de aile dostları Kubat ve Nihale rolünde BKM’den tanıdığımız Metin Yıldız ve Avrupa Yakası’nda kapıcı kızı olan Ececan Gümeci var.



Yan karakter olarak çok çok başarılılar. (Yan karakterler ve yan hikayelerin arttırılması gerekli, diziye ivme sağlar)



Buraya kadar her şey başarılı dizide.



Ancak en son bölümde beni rahatsız eden konu da yan karakterler ekseninde gelişti.



Bundan bir ay önce Kahredici Durumdayız başlıklı yazımda Show Haber’de izlediğim bir haberden bahsetmiştim.



Haberin başlığı şu şekildeydi; Koca dayanağına karşı- Mutfak ve banyodan uzak durun.



İzmir’de bir kadın dayanışma merkezi kadınlara, kocasından şiddet gördüğü esnada alması gereken önlemleri tavsiyeleri anlatan bir broşürün aslında *şiddeti önleyemiyoruz ama en azından en az hasarı görün, en azından canınızı kurtarın* maddeleriydi bunlar.



-Kafayı darbelerden korumak en önemlisi.

-Cenin pozisyonuna geçmek anne karnındaki gibi pozisyon alın. Bu en korunaklı pozisyonmuş!!!

-Deprem paketi gibi bir çantanız hazır olsun içinde kimlik, yedek anahtar, bir miktar para… bir arkadaşınıza dostunuza emanet edin. (kaçabilme ihtimaline karşı)

-Komşular duyarsız olduğundan kadın şiddet görürken polise haber verilmiyor oysaki hayati olabilir diye belirtiyor uzman.

-Hayat kurtaran telefonları hatırlatıyor; 183- 155- 156

-En yakındaki polis karakolunun telefonunu bulun ve kaydedin.



Dizide de Nihale ve Kubat karakteri gazetede bu haberi okuyup tek tek madde madde uygulamaya başlıyorlar. Güya komedi yapılıyor. Kubat, Nihale’ye şiddet uyguluyor, birlikte maddeleri uygulamaya başlıyorlar. Ve ben gittikçe rahatsız olmaya başlıyorum.



Bu haberin kendisi başlı başına bir trajediyi gösterirken bunun bir dizide komedisinin yapılması akıllara seza.



Yıllar önce İtilmiş- Kakılmış arasındaki trajik ilişkiye çoğunluğun gülmesinin sonucu bu galiba. Belki de hepimizin suçu.



*Şiddete gülmek* teması geleneksel tiyatromuzda var, ancak bunu televizyon dizisinde uygulamak olmaz. Tiyatroda bunun katharsis sağlayacağına dair düşünceler var ama bir dizide

komik olan ile şiddeti pek dışsallaştırmak mümkün değil bence.



Burada farklı bir durum söz konusu. Bir de dizide çocukların rol aldığını, dizinin ailece çocuklarla izlendiğini de düşünelim.



Lütfen daha dikkatli, duyarlı olalım.





