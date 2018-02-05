Şiddeti bir kedinin gözünden anlattılar

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİRLİ gençler, şiddet olaylarındaki artışa karşı tepkilerini bir kliple dile getirdi. Bir kedinin gözünden şiddeti anlatan klip, 2 hafta içinde internette binden fazla kez izlendi.

Gitarist Gökhan Özden (32) ve yönetmen Burak Alanyalı (32), birlikte hazırlayıp internet ortamında yayınladıkları kliple, savunmasız canlara karşı şiddete \'dur\' dedi. Sokak hayvanlarına şiddet olaylarının gün geçtikçe artması üzerine sosyal medyada gördüğü bir paylaşımdan etkilendiğini belirten Gökhan Özden, solist Berke Berkay Özen ile birlikte Pislick Kedi grubunu kurdu. Söz ve müziği kendisine ait \'Tekir\'in gözü\' adlı şarkıya klip çektiklerini söyleyen Özden, \"Bu kliple şiddetin her türlüsüne karşı çıkmak istedik. Kendimi en iyi müziğimle ifade edebildiğim için bu çalışmayı hazırladık. Klipte bir kedinin gözünden, bir gece boyunca yaşanan haksızlıklar anlatılıyor. Ülkemizde şiddeti uygulayanlar, akıl sağlıklarının yerinde olmadığını söylüyor, cezalandırılmıyor. Bu insanlar tedaviye alınsın istiyoruz. Klibimizde sadece sokak hayvanları değil, kadına ve savunmasız bir bireye karşı uygulanan şiddet de konu alındı\" dedi.

\'ROCK MÜZİĞİN FELSEFESİNDE BARIŞ VAR\'

AC ve DC adlı iki kardeş kedisinden birine klipte rol veren yönetmen Burak Alanyalı, 1 yaşındaki kardeş kedilerin isimlerini, 1975 yılında kurulmuş Avustralya kökenli bir rock grubu olan \'AC DC\' isimli gruptan esinlenerek koyduğunu söyledi. Elektronik müzik türlerinin başında gelen rock müziğin felsefesinde barış olduğunu vurgulayan Alanyalı, \"Kedim AC\'nin gözlerinden dünyayı göstermek istedik. Adaletin tecelli etmesini espirili bir şekilde anlattık. Daha önce de içinde mesaj bulunan çalışmalarımız olmuştu. Rock müziğin de felsefesinde barış var. Bu klibi, kendi imkanlarımızla küçük bir ekiple 5 günde tamamladık. 1 hafta da yapım aşaması sürdü\" diye konuştu.

Youtube\'a yüklenen klibin, 2 hafta içinde binden fazla kez izlendiğini kaydeden Alanyalı, geri dönüşlerin de olumlu olduğunu belirterek, \"İnsanlara ilham olabilmek istiyoruz. Şiddet, acı bir gerçek. Sokak hayvanlarına yapılan işkence çok acı. Konuşmak yetmiyor, kendi dilimizle bu konuya değinmek istedik\" diye konuştu.



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