Şiddete uğrayan kadın uyuşturucu satan sevgilisini yakalattı

İSTANBUL, (DHA) AVCILAR’da sevgilisinden dayak yediğini belirterek polisi arayan kadının ihbarı üzerine eve giden ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı, evde yapılan aramalarda hassas terazi, içime hazır esrar ve pompalı tüfek ele geçirildi. Şüphelinin uyuşturucuyu aldığını iddia ettiği arkadaşı da gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Avcılar Emniyet Müdürlüğü’nü sabaha karşı saat 05.00 sıralarında telefonlar arayan Ü.K.Ç. adlı kadın, Gümüşpala Mahallesi\'nde bir evde oturduğunu, birlikte olduğu sevgilisinin uyuşturucu satıcısı olduğunu ve kendisini dövdüğünü bildirdi. Bunun üzerine Asayiş Şube ve devriye gezen polisler, verilen adrese gitti. Eray A., kapıyı açarken, Ü.K.C. içerideki odadan gelerek polislerle görüşmek istedi. Evin dışına çıkarılan vücudunun çeşitli yerlerinde dayak izi bulunan kadın, kapıyı açan kişinin uyuşturucu satıcısı olduğunu ve kendisini dövdüğünü anlattı. Kadın hastaneye götürülürken evde yapılan aramada hassas terazi, satışa hazır halde şeffaf kilitli poşetler içerisinde içime hazır hale getirilen 48.70 gram esrar, pompalı tüfek bulundu. Eray A., bunların kendisine ait olmadığını, Şahin E.\'den aldığını öne sürdü. Bu kişinin verdiği bilgiler üzerine Şahin E\'nin kaldığı yere yapılan operasyonda 7.65 çapında 2 tabanca, hassas terazi, çok sayıda şeffaf kilitli poşet, 51.10 gram esrar, satışa hazır 56.50 gr gelen toz esrar ve 58 Ecstacy hap bulundu. İki şüphelilnin sorgusu Asayiş Büro Amirliği\'nde sürüyor.



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