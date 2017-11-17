T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şiddete maruz kalan kadınlara destek üniversiteden geldi

İSTANBUL, (DHA)- KADINA şiddet ülkemizin yüzleşmesi gereken en büyük sorunlarının başında geliyor

17 Kasım 2017 15:26

İSTANBUL, (DHA)- KADINA şiddet ülkemizin yüzleşmesi gereken en büyük sorunlarının başında geliyor. istanbul kültür üniversitesi kadın ve sosyal araştırmalar birimi, şiddete maruz kalan kadınlarda \'farkındalık\' yaratmak amacıyla başlattığı eğitim seminerinin ilkini, söz konusu kadınlara bire bir destek hizmeti veren, istanbul büyükşehir belediye başkanlığı kadın ve aile hizmetleri müdürlüğü çalışanlarına verecek.

 İstanbul  Kültür Üniversitesi (İKÜ) Kadın ve Sosyal Araştırmalar Birimi, şiddete maruz kalan ya da kalma potansiyeli olan kadınlarda farkındalık yaratmak ve şiddeti önlemek amacıyla başlattığı eğitim seminerlerinden ilkini şiddet mağduru kadınlara destek hizmetleri sağlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü çalışanlarına verecek.

KADIN AKADEMİSYENLER ŞİDDETİ ANLATACAK

Kadın ve Özgüven, Aile İçi Şiddet Olaylarında Alabileceğimiz Yasal Destekler, Aile İlişkileri, Gündelik Yaşamdaki Psikolojik Sorunlar, Kadın ve Girişimcilik, İnsan Hakları ve Kadın, Çocukların Sorunlu Davranışları ile Baş Etme gibi başlıkların anlatılacağı “Kadın ve Yaşam Kalitesi” adlı seminerde, İKÜ’den Yrd. Doç. Dr. Zeynep Oktuğ, Yrd. Doç. Dr. Aysın Turpoğlu, Yrd. Doç Dr. Münevver Mertoğlu, Yrd. Doç. Dr. Serra İçellioğlu, Öğr. Gör. Dilek Ölmez, Yrd. Doç. Dr. Hasan Güngör ve Yrd. Doç. Dr. İldem Develi konuşmacı olarak yer alacak.

(FOTOĞRAF)

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA KADINAKültürKadınSosyal Araştırmalar BirimiBüyükşehir Belediye Başkanlığı KadınAile Hizmetleri MüdürlüğüKADIN AKADEMİSYENLERANLATACAK KadınAileOlaylarında Alabileceğimiz Yasal Destekler AileGündelik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24