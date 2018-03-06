Şiddete karşı sokağa çıkan kadınlara polis müdahale etti; CHP'li vekil sordu: Emniyet görevlileri hakkında işlem başlatacak mısınız?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Başbakan Binali Yıldırım’a, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için sokağa çıkan kadınlara yönelik uygulanan şiddeti Meclis'e taşıdı. İlgezdi verdiği soru önergesinde 2017 yılındaki kadın cinayetleri, şiddet ve çocuk istismarı verilerine de değinerek kadınların 8 Mart eylemleri kapsamında polisler tarafından maruz kaldığı şiddet sonrasında emniyet görevlileri hakkında işlem yapılıp yapılmayacapını sordu.

“Emniyet görevlileri hakkında işlem başlatmayı düşünüyor musunuz?”

İlgezdi, Başbakan Yıldırım’ın Muğla’da AKP Kadın Kolları Kongresi’ndeki “Kadına şiddeti lanetliyoruz. Kadına uzanan eller kırılsın istiyoruz. Kadınımıza bunu yapan insan olamaz” sözlerini hatırlatarak şunları söyledi:

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Bu konuşmayı yaptığınız sırada sadece Anayasal haklarını kullanan kadınlara şiddet uygulayan emniyet görevlileri hakkında işlem başlatmayı düşünüyor musunuz?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi tarafından Başbakan Binali Yıldırım’a yöneltilen sorular şöyle:

"8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlamaları için birçok kentte sokağa çıkan kadınlara, emniyet görevlileri neden sert müdahalede bulunmuştur? Hafta sonu kaç ilde müdahale olmuş ve kaç kişi gözaltına alınmıştır?

"Her gün bir kadının katledildiği ülkemizde kadınların emniyet görevlileri tarafından şiddete uğraması ve gözaltına alınması sizi rahatsız etmekte midir?

"Kadınların sokakta emniyet görevlileri tarafından şiddete maruz kaldığı anlarda siz de Muğla’da AKP Kadın Kolları Kongresi’nde“Kadına şiddeti lanetliyoruz. Kadına uzanan eller kırılsın istiyoruz. Kadınımıza bunu yapan insan olamaz.” Şeklinde konuşma yaptığınız bilinmektedir. Bu konuşmayı yaptığınız sırada sadece Anayasal haklarını kullanan kadınlara şiddet uygulayan emniyet görevlileri hakkında işlem başlatmayı düşünüyor musunuz?

"Başbakan olarak, kadına şiddeti kınadığınız dakikalarda, size bağlı emniyet görevlilerinin kadınlara uyguladıkları şiddet hakkında ne düşünüyorsunuz?

"Dünya sokaklarında, meydanlarında kadınlar 8 Mart’ı kutlarken, iktidarınız döneminde neden sokağa çıkan kadınlara şiddet uygulanıyor?"