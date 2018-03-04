8 Mart eylemine biber gazlı müdahale; çok sayıda kadın gözaltına alındı

Ankara'da 8 Martı kutlamak için Çankaya Belediyesi'nin önünde toplanan kalabalığa polis, biber gazıyla müdahale etti, çok sayıda kadını gözaltına aldı .

Ankara Kadın Platformu, 8 Mart’ı ‘Dayanışmayla Güçleniyoruz Hayatı Örgütlüyoruz’ sloganıyla Çankaya Belediyesi önünde toplanarak kutlamak istedi.

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, yağmurlu havaya rağmen çok sayıda kadın eylemin başlangıç saati olan 15.00’e doğru belediye binası önünde toplanmaya başladı.

Ankara Valiliği’nin OHAL gerekçesiyle aldığı karar nedeniyle eyleme izin verilmeyeceğini belirten polis kadınlara biber gazıyla müdahale etti.

Polis ekipleri, Belediye önünde ve ara sokaklarda 15 kadını yerlerde sürükleyerek gözaltına aldı.