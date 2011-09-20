Şiddete karşı kostüm satışı





T24- 18 ünlünün kostümleri “Kostümlerle El Ele” projesi kapsamında satışa sunuluyor. Elde edilecek gelir, Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı için kullanılacak.







Hürriyet'in haberine göre, aile içi şiddet sorununa dikkat çekmek ve Hürriyet’in Aile İçi Şiddete Son kampanyası kapsamında 7 gün 24 saat hizmet veren Acil Yardım Hattı’na maddi kaynak sağlamak amacıyla “Kostümlerle El Ele” adında bir proje hazırlandı.





Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Emel Sayın, Huysuz Virjin, Hülya Avşar, Lale Mansur, Selma Ann Desmond, Sibel Can, Nurgül Yeşilçay, Ebru Gündeş, Ziynet Sali, Helin Avşar, Meyra, Şevval Sam, Deniz Seki, Aşkın Nur Yengi, Esra Dermancıoğlu ve Ajda Pekkan, projeye kendileri için özel anısı olan kostümlerini bağışladı.





Kostümlerin yer aldığı sergi, İstanbul Kozyatağı’ndaki Kozzy Alışveriş ve Kültür Merkezi’nde ziyarete açıldı. modaset.com internet sitesi üzerinden satışa sunulan kostümlerden elde edilecek gelir, Acil Yardım Hattı’na aktarılmak üzere Aralık Derneği’ne bağışlanacak.





Ebru Gündeş, “Kostümlerle El Ele” projesine televizyon programı ve yeni albümünün ilk konserinde giydiği beş kostümünü bağışladı.





Sibel Can, bu yılki Altın Kelebek Ödül Töreni’nde ve 41’inci yaş gününde giydiği kostümüyle projeye destek verdi.