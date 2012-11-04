'Sağlık'ta şiddete en çok maruz kalanlar, doktorlar'

Türk Sağlık-Sen tarafından yapılan araştırmaya göre, sağlık çalışanlarının 3'te 1'inin sözlü ve fiziksel şiddete uğradığı açıklandı. Söz konusu araştırmada doktorların ise, yüzde 78'inin şiddete maruz kaldığı belirtildi.

Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci'nin, sağlık çalışanlarının çalışma hayatındaki sorunları araştırmasını TBMM Sağlıkta Şiddeti Araştırma Komisyonu'na sunduğu bildirildi.

62 ilde yapılan araştırmada, sağlık çalışanlarının yüzde 30'u bir kaç kez sözlü ve fiziksel şiddete, yüzde 14'ü bir çok kez şiddete, yüzde 9'u bir kez sözlü ve fiziksel şiddete maruz kaldığı kaydedildi.

Yüzde 8.5'inin ise sayısını hatırlayamadığı kadar şiddete uğradığı tespit edildiği bildirildi.

Sağlık çalışanları arasında yer alan hemşireler de yüzde 69 oranında şiddete uğrarken, en az şiddete maruz kalanların yüzde 44 oranıyla memurlar olduğu açıklandı.

Hemşirelerin, yüzde 30'u bir kaç defa, yüzde 9'u sayısını hatırlayamadığı kadar, sağlık teknikeri/teknisyenlerinin ise yüzde 30'u bir kaç kez, yüzde 9'u sayısını hatırlayamadığı kadar şiddete uğradığı belirtildi.

Sağlık çalışanlarının büyük çoğunluğunun, şiddet karşısında ya da şiddetten sonra hiç bir şey yapmadığı ifade edildi. Şiddetten sonra hiç bir şey yapmayanların oranı yüzde 43, şiddete karşılık verenlerin oranı da yüzde 25 olarak tespit edildi.

Şiddete maruz kalanların yüzde 24'ü idareye şikayette bulunurken, yüzde 5'inin dava açtığı, yüzde 3'ü ise polise başvurarak şikayetçi olduğu kaydedildi.

Sözlü ve fiziksel şiddete uğrayan sağlık çalışanlarının, bu durum karşısında en fazla gösterdikleri tutum ise hiç bir şey yapmamak olarak değerlendirildiği belirtildi. İkinci olarak geliştirdikleri tutum, şiddete bir defa maruz kalanlar şiddet karşısında idareye şikayette bulunurken, bir kaç kez maruz kalanların ise şiddete karşılık verdiği söylendi.

Araştırmada, cinsiyete göre şiddete maruz kalma arasında anlamlı bir farkının olmadığı ama kadınların erkeklere göre daha çok şiddete uğradığına dikkat çekildi. Oransal bazda değerlendirildiğinde, erkeklerin yüzde 29'u, kadınların da yüzde 30'u bir kaç defa şiddete maruz kaldığı açıklandı.

Sağlık çalışanlarının yüzde 63'ü, son 5 yılda sağlık çalışanlarının çalışma şartlarının gerilediğini, yüzde 52'si vatandaşa sunulan sağlık hizmetlerinin iyileştiğini düşünürken; yüzde 72'si ise maaşların ve döner sermayelerinin yeterli olmadığını ifade etti.