Şiddet yüzünden hayatını kaybeden kadınlar Aile Bakanlığı'nı ilgilendirmiyormuş!

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun kadına şiddetle ilgili soru önergesini “Güncel verilerin Adalet ve İçişleri bakanlıklarında bulunduğunu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın elinde güncel bir veri bulunmadığı” gerekçesiyle yanıtsız bıraktı.

İslam, “Ülkemizde son on yılda erkek şiddetinden dolayı, aile içinde veya aile dışında kaç kadın yaşamını yitirmiştir? Kaç kadın şiddete maruz kalmıştır? sorularının güncel cevapları için Adalet Bakanlığı UYAP sistemi, İçişleri Bakanlığı POL-NET ve Jandarma Genel Komutanlığına başvurulması gerektiğini söyledi.

“Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Kadına yönelik şiddet verilerinin güncel olmadığı” belirten İslam, Bakanlığın 2008 yılında yaptığı Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması’nın verilerinin ise TÜİK Resmi İstatistik Programı tarafından kullanıldığını, güncellenmiş verilerin ise sonuna yaklaştığımız 2014 yılında tamamlanmasının planlandığını ifade etti.

Koruma altında öldürülen kadınları Adalet ve İçişleri Bakanlığı’na sorun’

“Devlet koruması altında olmasına rağmen erkek şiddetine maruz kalan kadın sayısı kaçtır? Devlet koruması altında olmasına rağmen öldürülen kadın sayısı kaçtır? Devlet koruması altında olmasına rağmen kadınlar nasıl erkek şiddetine maruz kalmaktadır? Bu durumun nedeni korumanın işlevsizliği midir?” sorularına ise İslam, “Bakanlığımıza bağlı kadın konukevinde kalmakta iken kadın konukevi sınırları içinde şiddete maruz kalan ve öldürülen kadın bulunmamaktadır. Ayrıca konuya ilişkin olarak Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’ndan bilgi alınmasının yerinde olacağı değerlendirilmektedir” ifadelerini kullandı.

“Bir koruma talebi olmasına rağmen herhangi bir koruma verilmeyip şiddete maruz kalan kadın var mıdır? Varsa Türkiye genelinde sayısı nedir?” sorusuna da İslam, “6284 sayılı Kanun kapsamında koruma kararları; aile mahkemesi hakimleri, mülki idare amirleri ve acil durumlarda kolluk birimleri tarafından alınmakta olup konu ile ilgili ayrıntılı bilginin İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı’ndan edinilebileceği değerlendirilmektedir” karşılığını verdi.

2014’ün ilk 10 ayında 240 kadın hayatını kaybetti



Adalet Bakanlığı 2007’de 1011, 2008’de 806 kadının öldürüldüğünü açıklamıştı. Yine İçişleri Bakanlığı’na göre 2009’da 171, 2010’da 177, 2011’de 163, 2012’de 155 kadın öldü. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu da internet sitesinde rakamları sürekli güncelliyor. Buna göre 2013’te 237, 2014’te ise bugüne dek 240 kadın, şiddet nedeniyle hayatını kaybetti.