Köyünden ilçe merkezine giderken uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden 8 çocuk babası Gönüllü anısına, Siverek Türk Telekom Lisesi bünyesinde bir kütüphane oluşturmaya karar veren ailesi, açtıkları internet sitesi yardımıyla yaklaşık 1 yıllık sürede 2 bin civarında kitap topladı.



Lisede oluşturulan ve kitapların yanı sıra mobilya ile bir bilgisayarın da alındığı kütüphanenin açılışını, Kazım Gönüllü'nün 8 çocuğu ve babası Ali Gönüllü yaptı.



Şiddet ve cehalete karşı bilimin aydınlığı



Gönüllü'nün kardeşi Kadir Gönüllü, açılışta yaptığı konuşmada, "Kütüphane projesinin amacı, ölümün kutsandığı bir ortamda, yaşama sahip çıkıp, şiddet ve cehalete karşı bilimin aydınlığını paylaşmak ve dayanışma kültürünü geliştirmektir" dedi.



Kardeşinin 4 yıl önce ilçeye giderken kurulan pusuda öldürüldüğünü ifade eden Gönüllü, "Rahmetli ağabeyimin anısını kitaplarda yaşatmak için kütüphane kurduk, şiddetin yerine dayanışmayı ve barışı hedefliyoruz" diye konuştu. Siverek Kaymakamı Kemal Yıldız da "İnsanların ölürken bile başkalarına bir şeyler verebilmesi"nin önemli olduğunu vurgulayarak, "Kazım Gönüllü ölümüyle bile insanlığa hizmet etmiştir. Kütüphaneyi geliştirmek için Kaymakamlık olarak biz de katkı sunacağız" şeklinde konuştu.



Açılışta, Kazım Gönüllü'nün hayatı hazırlanan slayt eşliğinde anlatıldı.Siverek'in Gerger köyünde çiftçilikle uğraşan Kazım Gönüllü, 2005 yılında aralarındaki arazi anlaşmazlığı nedeniyle bir akrabası tarafından öldürülmüştü. Kan davası istemediklerini belirten aile, Gönüllü'nün anısını yaşatmak için bir okulun bünyesinde kütüphane kurmaya karar vermişti.

