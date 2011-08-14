'Şiddet var, dayak yok kocamla mutluyum'

T24 - Bodrum’da bir barda başladıkları tartışma dışarıda da devam eden ve Hollandalı bir turistin objektifine takılan tatilci çift, Bursa’da ortaya çıktı.

24 yaşındaki Kübra Uyar Ağlayan, 25 yaşındaki eşi Mustafa Ağlayan’la o gece barda başka kadınlara bakması nedeniyle tartıştıklarını söyledi. Ağlayan şunları anlattı: “Eşim başka kadınlara bakınca otele gitmek için oradan ayrıldım. O da vazgeçirmeye çalıştı. Evet şiddet uyguladı, ama dövmedi. Saçımdan sürükleyip tokatlamadı. Bu olayın yüzlerce kişinin ortasında yaşanmasından çok rahatsız ve üzgünüm. Otele gittikten sonra barıştık ama tatili yarıda kesip Bursa’ya döndük.”

‘Ben de kusurluyum’



2 yıllık evli olduklarını belirten Ağlayan, “Haber yayınlanınca eşim boşanma davası açacağını söyledi. Aileler araya girince de kararından vazgeçti. Ben eşimle çok mutluyum” dedi. Ağlayan kendisinin de kusurlu olduğunu belirterek, “Ben öyle surat asmamalıydım. Eşim yanımda başka kızlara bakınca kendimden geçtim, keşke yapmasaydım” diye konuştu.



Bodrum, Gümbet’te 8 Ağustos Pazartesi günü yaşanan olayda, çiftin kavgasını Hollandalı üniversite öğrencisi 23 yaşındaki Hallen Ostbergen görüntülemişti.





